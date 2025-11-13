HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ án AIC tại Sở GD-ĐT TPHCM: Hơn 200 cơ quan, trường học, bệnh viện được triệu tập

Trần Thái

(NLĐO) - Hơn 200 cơ quan, đơn vị, trường học và bệnh viện tại TPHCM sẽ được triệu tập trong phiên tòa sắp tới.

Dự kiến ngày 9-12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC); ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM; ông Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cùng 13 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Truy nã 4 người

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, trong 16 bị cáo có 4 người đang bị truy nã gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM), Nguyễn Thị Tích (cựu Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng AIC) và Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ).

Các bị cáo được tại ngoại gồm Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam và Lê Phương Nga (cựu chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM; trước đó từng bị truy nã).

TAND TPHCM triệu tập Sở GD-ĐT TPHCM với tư cách bị hại. Ngoài ra, 99 Phòng Văn hoá – Xã hội được xác định là người kế thừa quyền và nghĩa vụ của các Phòng GD-ĐT thuộc các quận, huyện và TP Thủ Đức trước đây như quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ…

Bên cạnh đó, tòa còn triệu tập đại diện 89 trường THPT trên địa bàn TPHCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC).

- Ảnh 1.

Cựu giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn

Những đơn vị, tổ chức được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bao gồm UBND TPHCM, Sở Tài chính, Sở Y tế, Trung tâm Dinh dưỡng (nay là HCDC), Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Giám định Y khoa, cùng nhiều ban quản lý dự án tại các quận, huyện cũ.

Cạnh đó có nhiều bệnh viện như Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng, Bệnh viện Nhân Ái; cùng Chi cục Bảo vệ Môi trường TP HCM, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 25 cá nhân và 14 doanh nghiệp liên quan.

Thủ đoạn "quân xanh" 

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước nhằm gian lận, thông thầu để giúp AIC trúng thầu.

Tại TP HCM, từ năm 2012– 2017, bà Nhàn ủy quyền cho Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban quản lý dự án 1) phụ trách mảng giáo dục và Trần Đăng Tấn (Trưởng Ban quản lý dự án 5) phụ trách mảng y tế. Hai người này sử dụng pháp nhân của nhiều công ty trong hệ sinh thái AIC để làm "quân xanh", thông đồng với các công ty thẩm định giá, tư vấn, thiết kế và các đơn vị chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được AIC Hà Nội chuẩn bị sẵn, cố tình để sai sót kỹ thuật hoặc bỏ giá cao để bị loại, trong khi AIC được nâng khống báo cáo tài chính để đạt điều kiện trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TPHCM thuộc 3 lĩnh vực giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỉ đồng.

Trong đó, riêng 134 gói thầu giáo dục do Sở GD-ĐT TP HCM làm chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Cựu Giám đốc Lê Hồng Sơn, cựu Phó Giám đốc Lê Hoài Nam, Lê Phương Nga cùng một số lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận 5 (cũ) đã bị cáo buộc can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, chỉ định thầu, tư vấn sai quy định, lập tổ chuyên gia đấu thầu "không đúng tiêu chuẩn", phê duyệt hồ sơ không minh bạch.

Các hành vi này đã tạo điều kiện cho AIC trúng thầu hàng loạt, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước thêm hơn 142 tỉ đồng.

Tin liên quan

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TP HCM

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TP HCM

(NLĐO) - Lực lượng công an đã có mặt tại cơ sở thẩm mỹ Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh (TP HCM) để làm việc

Truy tố cựu Chủ tịch AIC và cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

(NLĐO) - Cựu Chủ tịch AIC và cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cùng 14 người khác đã bị VKSND TP HCM truy tố.

Xét xử Vụ Công ty AIC trúng thầu tại VNCERT: Cựu giám đốc khai bị áp lực từ cấp trên

Bị cáo Nguyễn Trọng Đường cho rằng có "điều bất thường" trong văn bản của Bộ TT-TT gửi Bộ Tài chính liên quan đến việc đề nghị cấp vốn.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn Sở GD-ĐT TP HCM Lê Hồng Sơn
