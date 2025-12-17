Vụ cá sấu cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Phạt người nuôi 315 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ cá sấu cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Phạt người nuôi 315 triệu đồng

Hải Đường

(NLĐO) - Cá sấu cắn vào chân một thầy giáo ở xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh trong lúc người này kéo dớn ở mương nước sau nhà

Ngày 17-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 315 triệu đồng đối với một cá nhân trên địa bàn xã Tầm Vu (tỉnh Tây Ninh) do nuôi, nhốt trái phép cá sấu hoa cà – loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Vụ cá sấu cắn thầy giáo ở Tây Ninh và án Phạt 315 triệu đồng cho người nuôi - Ảnh 1.

Vụ cá sấu cắn thầy giáo ở Tây Ninh và án Phạt 315 triệu đồng cho người nuôi - Ảnh 2.

Vết thương trên chân một thầy giáo do bị cá sấu cắn

Ông N.M.T. (ngụ ấp 8, xã Tầm Vu) là người đã có hành vi nuôi, nhốt trái phép 1 cá thể cá sấu hoa cà khi không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

Trước đó, vào ngày 20-11, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 27-10, cá sấu mà ông T. nuôi đã sổng chuồng thoát ra ngoài kênh rồi cắn vào chân một thầy giáo ở xã Tầm Vu trong lúc người này kéo dớn ở mương nước sau nhà.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đập chết con cá sấu và đưa người bị cá sấu cắn đến bệnh viện cấp cứu, khâu nhiều mũi.

Qua xác minh, cách đây khoảng 4 năm, một người trong nhóm cá sấu cảnh trên mạng xã hội đã đăng thông tin có con cá sấu mõm dài không muốn nuôi nữa nên tặng lại cho ai đó.

Thấy vậy, ông T. chạy lên bến xe Chợ Lớn (TPHCM) gặp người này để nhận con cá sấu lúc đó khoảng 4 - 4,5kg rồi đem về nuôi làm cảnh. Khi sổng chuồng, con cá sấu đã nặng 6-7kg. 

Sáng 27-10, ông T. đang ở nhà thì nghe có người bị cá sấu cắn nên chạy đến xem thì mới phát hiện đúng là con cá sấu ông nuôi.

Ông T. đem con cá sấu đã chết về làm thịt, đồng thời đến bệnh viện thăm hỏi người bị cá sấu cắn và xin chịu trách nhiệm về chi phí, thuốc men.

Qua kiểm tra nơi nuôi nhốt cá sấu tại nhà ông T., lực lượng chức năng nhận thấy ông này nuôi cá sấu không có nguồn gốc và không đăng ký với cơ quan kiểm lâm.

Đồng thời, chuồng trại nuôi không đảm bảo, khi cá sấu sổng chuồng cũng không báo cho cơ quan kiểm lâm.

Tin liên quan

Bác bỏ thông tin lan truyền "cá sấu nặng khoảng 200-500 kg xuất hiện trên sông ở TP Cần Thơ"

Bác bỏ thông tin lan truyền "cá sấu nặng khoảng 200-500 kg xuất hiện trên sông ở TP Cần Thơ"

(NLĐO) – Thông tin cá sấu nặng từ 200-500 kg xuất hiện trên sông ở TP Cần Thơ gây hoang mang đối với người dân nên cơ quan vào cuộc xác minh.

Hốt hoảng khi cá sấu dài 2m dính lưới trên sông Cái Cỏ ở Tây Ninh

(NLĐO)- Đồn Biên phòng ở tỉnh Tây Ninh đánh giá cao hành động của nam thanh niên giao nộp con cá sấu dài 2m, nặng 37kg

Chưa tìm thấy tung tích cá sấu 1,5 m từng xuất hiện sát nhà dân ở Cần Thơ

(NLĐO) – Cơ quan chức năng TP Cần Thơ khuyến cáo người dân không để trẻ em bơi lội dưới sông rạch gần khu vực đươc cho là có cá sấu xuất hiện

tỉnh Tây Ninh cá sấu xử phạt vi phạm hành chính cá sấu cắn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo