Vụ cá sấu cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Phạt người nuôi 315 triệu đồng

Ngày 17-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 315 triệu đồng đối với một cá nhân trên địa bàn xã Tầm Vu (tỉnh Tây Ninh) do nuôi, nhốt trái phép cá sấu hoa cà – loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Vết thương trên chân một thầy giáo do bị cá sấu cắn

Ông N.M.T. (ngụ ấp 8, xã Tầm Vu) là người đã có hành vi nuôi, nhốt trái phép 1 cá thể cá sấu hoa cà khi không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

Trước đó, vào ngày 20-11, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 27-10, cá sấu mà ông T. nuôi đã sổng chuồng thoát ra ngoài kênh rồi cắn vào chân một thầy giáo ở xã Tầm Vu trong lúc người này kéo dớn ở mương nước sau nhà.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đập chết con cá sấu và đưa người bị cá sấu cắn đến bệnh viện cấp cứu, khâu nhiều mũi.

Qua xác minh, cách đây khoảng 4 năm, một người trong nhóm cá sấu cảnh trên mạng xã hội đã đăng thông tin có con cá sấu mõm dài không muốn nuôi nữa nên tặng lại cho ai đó.

Thấy vậy, ông T. chạy lên bến xe Chợ Lớn (TPHCM) gặp người này để nhận con cá sấu lúc đó khoảng 4 - 4,5kg rồi đem về nuôi làm cảnh. Khi sổng chuồng, con cá sấu đã nặng 6-7kg.

Sáng 27-10, ông T. đang ở nhà thì nghe có người bị cá sấu cắn nên chạy đến xem thì mới phát hiện đúng là con cá sấu ông nuôi.

Ông T. đem con cá sấu đã chết về làm thịt, đồng thời đến bệnh viện thăm hỏi người bị cá sấu cắn và xin chịu trách nhiệm về chi phí, thuốc men.

Qua kiểm tra nơi nuôi nhốt cá sấu tại nhà ông T., lực lượng chức năng nhận thấy ông này nuôi cá sấu không có nguồn gốc và không đăng ký với cơ quan kiểm lâm.

Đồng thời, chuồng trại nuôi không đảm bảo, khi cá sấu sổng chuồng cũng không báo cho cơ quan kiểm lâm.