Vũ Luân, Minh Dự, Quốc Thịnh đón tết cùng khán giả tại rạp Công Nhân

Từ trái sang: Vũ Luân, Minh Dự và Quốc Thịnh

Phải chăng sân khấu Nhà hát Kịch Thành phố đang trở lại? Câu trả lời của ông Hà Quốc Cường – Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM đã khiến khán giả yêu thích kịch nói nôn nao khi rạp Công Nhân sẽ sáng đèn trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ.

Vũ Luân phấn khởi có điểm diễn mới

Sau một thời gian dài gián đoạn vì sửa chữa cơ sở vật chất, Nhà hát Kịch TP HCM đang phát đi những tín hiệu hồi sinh đầy cảm xúc – không ồn ào, nhưng đủ để giới làm nghề và khán giả yêu sân khấu nhận ra: ánh đèn sàn diễn đang chuẩn bị bừng sáng lại. Cụ thể, Nhà hát Kịch TP HCM sẽ diễn từ mùng 1 đến mùng 4 tết hai vở kịch này.

Những ngày này, sàn tập tại rạp Công Nhân - điểm diễn gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ kịch nói thành phố đã nóng lên với không khí tập dượt sôi nổi. Hai vở kịch hài "Người ngựa" do đạo diễn trẻ Đỗ Thúy dàn dựng, Nhà hát sẽ chọn một tựa mới cho vở kịch này và vở "Ra giêng anh cưới em" (tác giả Lam Tuyền) do NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu dàn dựng đang bước vào giai đoạn khởi động, đặc biệt bên cạnh dàn diễn viên của Nhà hát Kịch TP HCM còn có sự tham gia của: NSƯT Vũ Luân, NS hài Quốc Thịnh, NS hài Minh Dự cùng nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Kịch TP HCM.

NSƯT Việt Hà, Vũ Luân và Nguyễn Thanh Tuấn trên sàn tập

NSƯT Vũ Luân phấn khởi vì tết này có thêm điểm diễn mới sau nhiều năm yên ắng, sẽ sáng đèn với hai vở tết vui nhộn.

Tín hiệu mở màn cho mùa diễn Tết

Theo kế hoạch, ngày 6-2, Nhà hát Kịch TP HCM sẽ chính thức tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và nghệ sĩ để công bố cụ thể lịch biểu diễn phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đây được xem là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại của đơn vị nghệ thuật công lập chuyên về kịch nói duy nhất của TP HCM sau thời gian ngưng hoạt động để sửa chữa nhà hát.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hà Quốc Cường – Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM không giấu được sự phấn khởi: "Sau thời gian dài chờ đợi, việc các buổi tập dượt được khởi động lại trong không khí rất sôi nổi khiến anh em nghệ sĩ ai cũng có thêm năng lượng. Đây không chỉ là chuẩn bị cho hai vở diễn Tết, mà còn là bước khởi động cho một chặng đường mới của Nhà hát".

NSƯT Vũ Luân

Cuộc hội ngộ của những gương mặt nổi tiếng

Việc NSƯT Vũ Luân - một nghệ sĩ gắn bó sâu nặng với cải lương - tham gia kịch nói, đứng chung sân khấu với nghệ sĩ hài Quốc Thịnh (top 5 vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025) và Minh Dự, hứa hẹn tạo nên một tổ hợp thú vị giữa các màu sắc biểu diễn.

Cả ba đều có điểm chung: duyên sân khấu, khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi và tinh thần lao động nghiêm túc. Họ sẽ cùng diễn với NSƯT Việt Hà, Nguyễn Thanh Tuấn, Tuyết Mai, Đỗ Thúy, Đoàn Thanh Phượng... và nhiều gương mặt diễn viên quen thuộc của Nhà hát Kịch TP HCM.

NSƯT Vũ Luân chia sẻ: "Với tôi, đây không chỉ là tham gia một vở diễn Tết. Đây là cảm giác được trở lại một không gian sân khấu đã từng rất quen thuộc với khán giả thành phố. Được cùng anh em nghệ sĩ chung tay thắp lại ánh đèn rạp Công Nhân là một niềm vui rất đặc biệt".

NS Minh Dự và NSƯT Việt Hà trên sàn tập

Nghệ sĩ hài Quốc Thịnh chia sẻ, rạp hát mà tối đèn lâu quá là nghệ sĩ nhớ lắm. Lần này được góp sức trong hai vở diễn mở màn cho nhà hát, các nghệ sĩ đều xem đó là trách nhiệm và cũng là cái tình với nghề.

Còn nghệ sĩ Minh Dự bày tỏ, được có thêm điểm diễn mới nơi từng có rất nhiều ký ức của sân khấu thành phố, đó là rạp Công Nhân, là một cảm xúc rất khó tả. Các nghệ sĩ sẽ cùng vui ngày Tết với khán giả yêu kịch, mong khán giả quay lại với rạp Công Nhân mùa Tết này.

Ý nghĩa của hai vở không dừng ở chuyện phục vụ mùa cao điểm. Đây còn là phát pháo mở màn cho hành trình đưa Nhà hát Kịch TP HCM trở lại đúng vị trí vốn có trong đời sống sân khấu thành phố.





Có thể nói, Nhà hát Kịch TP HCM đang trở lại bằng khát vọng được sống đúng nghĩa trong lòng công chúng. Và khi ánh đèn rạp Công Nhân bật sáng, tiếng vỗ tay vang lên, khán giả sẽ đến với rạp Công Nhân để sống lại ký ức một thời kịch nói TP có nhiều tác phẩm vang bóng như: "Đường bay", "Thời con gái đã xa", "Bão không mùa", "Phiên tòa", "Trạng chết chúa băng hà", "Lê Văn Duyệt"….



