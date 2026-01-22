Vũ Luân, Minh Dự, Quốc Thịnh đón tết cùng khán giả tại rạp Công Nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Vũ Luân, Minh Dự, Quốc Thịnh đón tết cùng khán giả tại rạp Công Nhân

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Ba nghệ sĩ Vũ Luân, Minh Dự, Quốc Thịnh sẽ tung hứng tiếng cười chào xuân mới 2026 tại rạp Công Nhân

Vũ Luân, Minh Dự, Quốc Thịnh hội ngộ đón tết cùng khán giả tại rạp Công Nhân - Ảnh 1.

Từ trái sang: Vũ Luân, Minh Dự và Quốc Thịnh

Phải chăng sân khấu Nhà hát Kịch Thành phố đang trở lại? Câu trả lời của ông Hà Quốc Cường – Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM đã khiến khán giả yêu thích kịch nói nôn nao khi rạp Công Nhân sẽ sáng đèn trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ.

Vũ Luân phấn khởi có điểm diễn mới

Sau một thời gian dài gián đoạn vì sửa chữa cơ sở vật chất, Nhà hát Kịch TP HCM đang phát đi những tín hiệu hồi sinh đầy cảm xúc – không ồn ào, nhưng đủ để giới làm nghề và khán giả yêu sân khấu nhận ra: ánh đèn sàn diễn đang chuẩn bị bừng sáng lại. Cụ thể, Nhà hát Kịch TP HCM sẽ diễn từ mùng 1 đến mùng 4 tết hai vở kịch này.

Những ngày này, sàn tập tại rạp Công Nhân - điểm diễn gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ kịch nói thành phố đã nóng lên với không khí tập dượt sôi nổi. Hai vở kịch hài "Người ngựa" do đạo diễn trẻ Đỗ Thúy dàn dựng, Nhà hát sẽ chọn một tựa mới cho vở kịch này và vở "Ra giêng anh cưới em" (tác giả Lam Tuyền) do NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu dàn dựng đang bước vào giai đoạn khởi động, đặc biệt bên cạnh dàn diễn viên của Nhà hát Kịch TP HCM còn có sự tham gia của: NSƯT Vũ Luân, NS hài Quốc Thịnh, NS hài Minh Dự cùng nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Kịch TP HCM.

Vũ Luân, Minh Dự, Quốc Thịnh hội ngộ đón tết cùng khán giả tại rạp Công Nhân - Ảnh 2.

NSƯT Việt Hà, Vũ Luân và Nguyễn Thanh Tuấn trên sàn tập

NSƯT Vũ Luân phấn khởi vì tết này có thêm điểm diễn mới sau nhiều năm yên ắng, sẽ sáng đèn với hai vở tết vui nhộn.

Tín hiệu mở màn cho mùa diễn Tết

Theo kế hoạch, ngày 6-2, Nhà hát Kịch TP HCM sẽ chính thức tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và nghệ sĩ để công bố cụ thể lịch biểu diễn phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đây được xem là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại của đơn vị nghệ thuật công lập chuyên về kịch nói duy nhất của TP HCM sau thời gian ngưng hoạt động để sửa chữa nhà hát.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hà Quốc Cường – Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM không giấu được sự phấn khởi: "Sau thời gian dài chờ đợi, việc các buổi tập dượt được khởi động lại trong không khí rất sôi nổi khiến anh em nghệ sĩ ai cũng có thêm năng lượng. Đây không chỉ là chuẩn bị cho hai vở diễn Tết, mà còn là bước khởi động cho một chặng đường mới của Nhà hát".

Vũ Luân, Minh Dự, Quốc Thịnh hội ngộ đón tết cùng khán giả tại rạp Công Nhân - Ảnh 3.

NSƯT Vũ Luân

Cuộc hội ngộ của những gương mặt nổi tiếng

Việc NSƯT Vũ Luân - một nghệ sĩ gắn bó sâu nặng với cải lương - tham gia kịch nói, đứng chung sân khấu với nghệ sĩ hài Quốc Thịnh (top 5 vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025) và Minh Dự, hứa hẹn tạo nên một tổ hợp thú vị giữa các màu sắc biểu diễn.

Cả ba đều có điểm chung: duyên sân khấu, khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi và tinh thần lao động nghiêm túc. Họ sẽ cùng diễn với NSƯT Việt Hà, Nguyễn Thanh Tuấn, Tuyết Mai, Đỗ Thúy, Đoàn Thanh Phượng... và nhiều gương mặt diễn viên quen thuộc của Nhà hát Kịch TP HCM.

NSƯT Vũ Luân chia sẻ: "Với tôi, đây không chỉ là tham gia một vở diễn Tết. Đây là cảm giác được trở lại một không gian sân khấu đã từng rất quen thuộc với khán giả thành phố. Được cùng anh em nghệ sĩ chung tay thắp lại ánh đèn rạp Công Nhân là một niềm vui rất đặc biệt".

Vũ Luân, Minh Dự, Quốc Thịnh hội ngộ đón tết cùng khán giả tại rạp Công Nhân - Ảnh 4.

NS Minh Dự và NSƯT Việt Hà trên sàn tập

Nghệ sĩ hài Quốc Thịnh chia sẻ, rạp hát mà tối đèn lâu quá là nghệ sĩ nhớ lắm. Lần này được góp sức trong hai vở diễn mở màn cho nhà hát, các nghệ sĩ đều xem đó là trách nhiệm và cũng là cái tình với nghề. 

Còn nghệ sĩ Minh Dự bày tỏ, được có thêm điểm diễn mới nơi từng có rất nhiều ký ức của sân khấu thành phố, đó là rạp Công Nhân, là một cảm xúc rất khó tả. Các nghệ sĩ sẽ cùng vui ngày Tết với khán giả yêu kịch, mong khán giả quay lại với rạp Công Nhân mùa Tết này.

Ý nghĩa của hai vở không dừng ở chuyện phục vụ mùa cao điểm. Đây còn là phát pháo mở màn cho hành trình đưa Nhà hát Kịch TP HCM trở lại đúng vị trí vốn có trong đời sống sân khấu thành phố.


Có thể nói, Nhà hát Kịch TP HCM đang trở lại bằng khát vọng được sống đúng nghĩa trong lòng công chúng. Và khi ánh đèn rạp Công Nhân bật sáng, tiếng vỗ tay vang lên, khán giả sẽ đến với rạp Công Nhân để sống lại ký ức một thời kịch nói TP có nhiều tác phẩm vang bóng như: "Đường bay", "Thời con gái đã xa", "Bão không mùa", "Phiên tòa", "Trạng chết chúa băng hà", "Lê Văn Duyệt"….


Tin liên quan

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề

(NLĐO) - Các nghệ sĩ: NSƯT - NGƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… tụ hội ngày Giỗ Tổ sân khấu 2025.

NSƯT Vũ Luân, ca sĩ Phạm Anh Tuấn trao quà cho bà con nghèo Mùa Vu Lan

(NLĐO) – Luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, năm nào đến mùa Vu Lan NSƯT Vũ Luân cũng tổ chức các chuyến trao quà ý nghĩa

Vũ Luân Minh Dự Quốc Thịnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo