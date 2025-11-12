HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Vụ máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vỡ tan giữa không trung: 3 nước cùng hành động

Anh Thư

(NLĐO) - Các đội tìm kiếm cứu nạn của Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp cận được xác máy bay quân sự của Thổ Nhì Kỳ bị rơi hôm 11-11.

Theo Anadolu, Giám đốc truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ Burhanettin Duran hôm 11-11 cho biết các đội tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được xác chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 bị vỡ tan giữa không trung vào cùng ngày.

Chiếc máy bay đã bị rơi ở biên giới Georgia - Azerbaijan. Trên máy bay chở 20 người, bao gồm phi hành đoàn. Đội tìm kiếm cứu nạn của Georgia đã tiếp cận được hiện trường đầu tiên lúc 17 giờ ngày 11-11 (giờ địa phương).

Thêm tình tiết khó hiểu về vụ rơi máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Nhiều phương tiện bao gồm các xe đặc chủng xuất hiện tại hiện trường vụ rơi máy bay quân sự của Thổ Nhỹ Kỳ - Ảnh: ANADOLU

Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết người đồng cấp Georgia Gela Geladze cũng có mặt tại hiện trường cùng với đội tìm kiếm cứu nạn.

Ông Geladze xác nhận máy bay đã rơi xuống khu vực Sighnaghi thuộc vùng Kakheti, cách biên giới Georgia - Azerbaijan khoảng 5 km.

Cơ quan kiểm soát không lưu Sakaeronavigatsia của Georgia cho biết máy bay đã biến mất khỏi radar ngay sau khi đi vào không phận, không hề phát đi tín hiệu cấp cứu nào trước khi rơi.

Theo ông Duran, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã nhận được thông tin cập nhật theo thời gian thực về vụ việc và vẫn đang theo dõi sát sao hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cũng như điện đàm với phía Georgia và Azerbaijan.

Xác máy bay đã được nhóm điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ đưa về để kiểm tra. Ông Duran khẳng định cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được tiến hành một cách tỉ mỉ.

Trước đó, ngay sau khi vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đã thảo luận về nỗ lực tìm kiếm cứu nạn với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan Zakir Hasanov và Tổng tham mưu Trưởng Azerbaijan Karim Valiyev, cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Georgia Irakli Chikovani.

C-130 - tên gọi đầy đủ là Lockheed C-130 Hercules - là loại máy bay vận tải quân sự nổi tiếng do Mỹ sản xuất, được hàng chục quốc gia sử dụng.

Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vỡ tan giữa không trung (Clip: Thanh Long)

Tin liên quan

Máy bay rơi gần sân bay, Mỹ phát lệnh trú ẩn khẩn cấp

(NLĐO) – Nhiều người bị thương, giới chức phải ra lệnh trú ẩn khẩn cấp khi chiếc máy bay chở hàng của United Parcel Service (UPS) rơi xuống bang Kentucky – Mỹ.

Hải quân Mỹ xác nhận sự cố máy bay quân sự liên tiếp ở biển Đông

(NLĐO) - Hai máy bay thuộc biên chế hải quân Mỹ lần lượt gặp nạn cách nhau chỉ khoảng 30 phút khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ trên biển Đông.

Máy bay Mỹ vỡ kính buồng lái ở độ cao gần 11.000 m vì vật thể không xác định

(NLĐO) - Một máy bay của hãng United Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một vật thể lao mạnh vào kính buồng lái và phi công dường như bị thương.

Thổ Nhĩ Kỳ máy bay rơi C-130 máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ
