Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng mới đây đã phát thông báo tìm người làm chứng, người biết việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng).

Người dân phát hiện nạn nhân tử vong bên chiếc xe máy (Ảnh: Lương Phi)

Theo thông báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại đường Hai Bà Trưng (thuộc tổ dân phố Trà Quế, phường Hội An Tây) vào ngày 5-5-2026.

Theo nội dung vụ việc, vào rạng sáng 5-5, quần chúng nhân dân phát hiện một xe máy hiệu Honda Future màu đen - đỏ, biển kiểm soát 92D1-959.82 bị hư hỏng, bên cạnh có một tử thi được xác định là Đặng Huỳnh Anh Kiệt (SN 2008, trú tổ dân phố Hà Quảng Đông, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng).

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo nếu cá nhân, tổ chức nào nhìn thấy, biết việc hoặc biết rõ về diễn biến của vụ việc nêu trên, xin liên hệ cung cấp thông tin thông qua điều tra viên Đinh Văn Chiến (số điện thoại: 0984.646.804).