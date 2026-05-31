Xót xa hoàn cảnh thai phụ ở Cần Thơ tử vong do tai nạn giao thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Xót xa hoàn cảnh thai phụ ở Cần Thơ tử vong do tai nạn giao thông

Văn Nhanh - Ca Linh

(NLĐO) – LĐLĐ TP Cần Thơ và công ty đã kịp thời hỗ trợ gia đình thai phụ không may gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm.

Ngày 31-5, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ gia đình đoàn viên Sơn Thị Hoàng Nguyên (SN 1987) thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mediprotek Vina, không may tử vong do tai nạn giao thông trên đường đi làm.

Xót xa hoàn cảnh của thai phụ vừa tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ TP Cần Thơ và Công đoàn công ty trao hỗ trợ gia đình bà Nguyên 5 triệu đồng

Bà Nguyên hiện sinh sống tại ấp Phú Giao, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ. Theo thông tin từ gia đình, sáng 30-5, bà Nguyên trên đường đến nơi làm việc tại Khu Công nghiệp An Nghiệp ở xã An Ninh, TP Cần Thơ thì không may bị tai nạn giao thông. Bà ra đi đột ngột khi đang mang thai ở tháng thứ 7, để lại nhiều mất mát đối với gia đình.

Bà Thạch Thị Pren (mẹ bà Nguyên) cho biết hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Bà Nguyên là lao động chính, hiện có 3 người con. Cha mẹ đều đã ngoài 70 tuổi, người cha bị liệt, sức khỏe yếu. Chồng bà Nguyên làm thuê với thu nhập bấp bênh.

Tại buổi thăm hỏi, đại diện LĐLĐ TP Cần Thơ đã động viên, chia sẻ mất mát với gia đình và trao hỗ trợ 5 triệu đồng. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng đoàn viên, người lao động công ty cũng tổ chức quyên góp, hỗ trợ gia đình số tiền hơn 20 triệu đồng nhằm giúp người thân bà Nguyên vượt qua giai đoạn này.

Xót xa hoàn cảnh của thai phụ vừa tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Xót xa hoàn cảnh của thai phụ vừa tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 4.

Xót xa hoàn cảnh của thai phụ vừa tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 5.

Hoàn cảnh gia đình bà Nguyên rất khó khăn

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 30-5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến tránh phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ làm 4 người thương vong.

Tại hiện trường, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 94B-005.39 (chưa rõ danh tính tài xế) nằm xoay đầu ra quá nửa làn đường hướng Cà Mau đi TP Cần Thơ. Phía trước có 3 xe máy bị hư hỏng nặng, một chiếc văng xa cách đầu xe khách khoảng 20 m.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ là bà Nguyên, nạn nhân còn lại nằm gần bánh sau của xe khách được xác định là nam giới. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Tin liên quan

Cần Thơ giúp nữ đoàn viên thay đổi cách nhìn về chăm sóc sức khỏe

Cần Thơ giúp nữ đoàn viên thay đổi cách nhìn về chăm sóc sức khỏe

(NLĐO) - Không chỉ cung cấp kiến thức y khoa, hội thảo chăm sóc sức khoẻ tại Cần Thơ còn khuyến khích phụ nữ chủ động lắng nghe cơ thể.

32.452 vị trí việc làm hấp dẫn tại Cần Thơ

(NLĐO) - Không chỉ kết nối tuyển dụng, phiên giao dịch việc làm trực tuyến tại Cần Thơ còn giúp người lao động tiếp cận việc làm trong, ngoài nước.

500 đoàn viên - lao động tham gia hiến máu tình nguyện ở Cần Thơ

(NLĐO) - Ngày hội hiến máu ở Cần Thơ không chỉ khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị mà còn khơi dậy tinh thần xung kích vì cộng đồng.

Cần Thơ tai nạn giao thông thai phụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo