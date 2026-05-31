Xót xa hoàn cảnh thai phụ ở Cần Thơ tử vong do tai nạn giao thông

Ngày 31-5, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ gia đình đoàn viên Sơn Thị Hoàng Nguyên (SN 1987) thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mediprotek Vina, không may tử vong do tai nạn giao thông trên đường đi làm.

Đại diện LĐLĐ TP Cần Thơ và Công đoàn công ty trao hỗ trợ gia đình bà Nguyên 5 triệu đồng

Bà Nguyên hiện sinh sống tại ấp Phú Giao, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ. Theo thông tin từ gia đình, sáng 30-5, bà Nguyên trên đường đến nơi làm việc tại Khu Công nghiệp An Nghiệp ở xã An Ninh, TP Cần Thơ thì không may bị tai nạn giao thông. Bà ra đi đột ngột khi đang mang thai ở tháng thứ 7, để lại nhiều mất mát đối với gia đình.

Bà Thạch Thị Pren (mẹ bà Nguyên) cho biết hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Bà Nguyên là lao động chính, hiện có 3 người con. Cha mẹ đều đã ngoài 70 tuổi, người cha bị liệt, sức khỏe yếu. Chồng bà Nguyên làm thuê với thu nhập bấp bênh.

Tại buổi thăm hỏi, đại diện LĐLĐ TP Cần Thơ đã động viên, chia sẻ mất mát với gia đình và trao hỗ trợ 5 triệu đồng. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng đoàn viên, người lao động công ty cũng tổ chức quyên góp, hỗ trợ gia đình số tiền hơn 20 triệu đồng nhằm giúp người thân bà Nguyên vượt qua giai đoạn này.

Hoàn cảnh gia đình bà Nguyên rất khó khăn

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 30-5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến tránh phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ làm 4 người thương vong.

Tại hiện trường, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 94B-005.39 (chưa rõ danh tính tài xế) nằm xoay đầu ra quá nửa làn đường hướng Cà Mau đi TP Cần Thơ. Phía trước có 3 xe máy bị hư hỏng nặng, một chiếc văng xa cách đầu xe khách khoảng 20 m.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ là bà Nguyên, nạn nhân còn lại nằm gần bánh sau của xe khách được xác định là nam giới. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.