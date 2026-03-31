Vụ người đàn ông tử vong trong công trình bệnh viện ở TPHCM: Đã xác định được danh tính

Ngày 31-3, thông tin từ Công an TPHCM cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông tử vong tại công trình dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an đã xác định danh tính người đàn ông tử vong tại công trình bệnh viện. Ảnh: LA

Nạn nhân là anh H. (quê An Giang). Theo người thân, anh H. làm cho một công ty cơ khí và sống cùng cha mẹ tại phòng trọ gần khu vực xảy ra vụ việc.

Tối 29-3, sau khi ăn cơm, anh H. đi bộ ra ngoài nhưng sau đó không quay về. Gia đình cho biết thời gian gần đây anh không có biểu hiện bất thường.

Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân có thể rơi từ trên tầng cao xuống.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 30-3, các công nhân đang làm việc tại công trình dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn (phường Chánh Hiệp, TPHCM) phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới khu vực tòa nhà.

Khi đến kiểm tra, họ xác định người này đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Công an sau đó có mặt, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần lửng màu xám, áo thun trắng, vùng mặt và miệng có vết thương chảy máu, trên người không có giấy tờ tùy thân.