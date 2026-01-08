HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bi kịch sau cuộc nhậu ở An Giang: Một người bị bắn tử vong

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn ở tỉnh An Giang bị bắt tạm giam vì dùng súng bắn chết bạn nhậu sau cự cãi

Chiều 8-1, liên quan vụ dùng súng bắn chết bạn nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987; cư trú tại xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Nguyễn Thanh Tuấn bắn chết bạn nhậu tại An Giang: Vụ án Giết người gây chấn động - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Tuấn bắn chết bạn nhậu tại An Giang: Vụ án Giết người gây chấn động - Ảnh 2.

Nguyễn Thanh Tuấn và tang vật

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 18 giờ ngày 1-1, N.T.A. (SN 1994; cư trú xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) tổ chức nhậu tại nhà với một số người bạn.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tuấn đến tham gia nhậu chung. Tại đây, Tuấn và A. xảy ra cãi nhau dẫn đến việc A. đánh Tuấn nhưng được mọi người can ngăn.

Tức giận, Tuấn chạy về nhà lấy khẩu súng hơi (loại súng săn) rồi quay lại tìm A. Khi trở lại khu vực nhậu, Tuấn nổ một phát súng đe dọa và tiếp tục lên đạn, dọa bắn A. Bực tức, A. cùng một số bạn nhậu cầm hung khí đuổi đánh Tuấn.

Trong lúc bỏ chạy, Tuấn dùng súng bắn vào mắt phải A, khiến A. té ngã tại chỗ.

Sau khi bắn A., Tuấn nhảy xuống sông bỏ trốn. A. được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Tuấn đến công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

