Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ở Thanh Hóa: Kết quả phân tích chất lượng nước

Liên quan vụ việc nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối xảy ra tại thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, đến nay Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn (TTNS-VSMTNT) Thanh Hóa (1 trong 3 đơn vị tham gia lấy mẫu nước) đã có báo cáo kết quả phân tích chất lượng nước giếng khoan của các hộ dân tại thôn Quảng Trung.

Nước giếng khoan nhà dân ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đổi màu tím bất thường

Theo đó, TTNS-VSMTNT Thanh Hóa đã tiến hành lấy 5 mẫu nước tại 5 hộ dân thôn Quảng Trung gồm: Cia đình ông Đinh Văn Thảo, Bùi Văn Thoại, Bùi Văn Thủy, Bùi Văn Hiu, Nguyễn Văn Thái.

Trung tâm này đã tiến hành phân tích 9 chỉ tiêu nhóm A và 10 chỉ tiêu nhóm B theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2024/BYT).

Kết quả, 5/5 mẫu nước có các chỉ tiêu không đạt theo QCVN 01-1:2024/BYT. Cụ thể 3/5 mẫu nước có dấu hiệu bị ô nhiễm (chỉ tiêu độ màu, đục, mùi, chỉ số Pecmangannat, Sunfua, Cloliform, E.Coli tăng cao bất thường) gồm mẫu nước tại hộ gia đình ông Bùi Văn Thủy, Đinh Văn Thảo, Bùi Văn Thoại.

Mẫu nước của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thái cần qua hệ thống lọc sơ bộ trước khi sử dụng cho sinh hoạt do có hàm lượng mangan, đục, màu, sắt tương đối cao.

Mẫu nước tại hộ gia đình ông Bùi Văn Hiu có hàm lượng vi khuẩn Cloliform cao nguyên nhân có thể do giếng khoan nông, thường lấy nước từ tầng chứa nước gần mặt đất, dễ bị ảnh hưởng bởi vi sinh vật từ môi trường bên trên.

Đoạn suối Dòng Sông cũng đổi màu tím bất thường

Trên cơ sở kết quả phân tích, TTNS-VSMTNT Thanh Hóa đề nghị ngừng sử dụng nguồn nước giếng tại 3 hộ gia đình ông Bùi Văn Thủy, Bùi Văn Thoại và Đinh Văn Thao, tạm thời sử dụng nguồn nước thay thế an toàn cho đến khi ô nhiễm được xử lý triệt để; đối với 2 hộ gia đình còn lại cần qua hệ thống lọc, đun sôi trước khi sử dụng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 14-4, nguồn nước sinh hoạt (nước giếng khoan) của gia đình ông Bùi Văn Thủy bất ngờ đổi màu tím bất thường, khi bơm lên nước có mùi hôi thối nồng nặc. Không chỉ gia đình ông Thủy, trong chiều ngày 16-5, khi bơm nước giếng khoan, gia đình anh Đinh Văn Thảo (SN 1996, gần nhà ông Thủy) cũng có màu tím bất thường.

Theo người dân, hiện tượng nước có mùi hôi bất thường xảy ra từ khoảng 15 ngày qua, tuy nhiên đến ngày 14-4 thì một số giếng khoan của gia đình bất ngờ đổi màu tím. Không chỉ nguồn nước giếng khoan của hộ dân có màu tím, mà ghi nhận dọc khe suối Dòng Sông, nơi có 1 nhà máy giặt là và 1 trang trại heo (nằm sát khu dân cư) nước suối đổi màu đen bất thường, nhiều đoạn có màu tím, nước sủi bọt và bốc mùi hôi thối.

Nhà máy giặt là của Công ty TNHH BOB Hà Nội được xác định để nước thải xả tràn ra môi trường khiến nước giếng khoan và khu vực suối đổi màu tím

Bước đầu, chính quyền xã Thạch Quảng xác định Công ty TNHH BOB Hà Nội đóng cạnh suối Dòng Sông đã thừa nhận nguồn nước có màu tím xuất phát từ nhà máy tràn ra suối gây sự cố môi trường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi nhận được văn bản của UBND xã Thạch Quảng, ngày 17-4, sở đã phối hợp với Sở Y tế; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tổ chức khảo sát, lấy mẫu nước giếng khoan của các hộ dân có nước đổi màu, bốc mùi bất thường và các hộ dân xung quanh; lấy mẫu nước thải trước và sau khi xử lý của Công ty TNHH BOB Hà Nội để phân tích đánh giá chất lượng nước giếng khoan và nước thải.