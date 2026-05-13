Vụ sát hại bạn gái đang mang thai ở Cần Thơ: Người dân kể lại những điều bất thường

Liên quan đến vụ thai phụ bị bạn trai sát hại ở TP Cần Thơ, người dân sống gần phòng trọ G.P ở khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ cho biết trước khi công an đến hiện trường, họ ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc lên.

CLIP: Công an làm việc với đối tượng Hồ Bảo Khanh. Nguồn: Công an Cần Thơ

"Tuy nhiên, do khu vực này thường xuyên có chuột nên mọi người chỉ đơn thuần nghĩ rằng do chuột chết nên bốc mùi, hoàn toàn không nghi ngờ có tử thi đang phân hủy bên dãy phòng trọ. Đến khi công an đến thì mọi người mới bàng hoàng" – bà D., một người dân sống cạnh nhà trọ, cho hay.

Theo lời người dân, Hồ Bảo Khanh (SN 2005; ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ) và nạn nhân đến nhà trọ trên thuê được khoảng 6-7 tháng. Cả hai đều là người từ địa phương khác đến thuê trọ và ít khi giao tiếp với những người xung quanh.

Công an TP Cần Thơ thông tin, sau khi gây án, Khanh không rời khỏi hiện trường ngay mà tiếp tục ở lại phòng trọ qua đêm cùng thi thể nạn nhân. Những ngày sau đó, Khanh nhiều lần quay trở lại căn phòng nơi xảy ra vụ án, thậm chí tiếp tục ngủ lại qua đêm rồi mới rời đi. Đến ngày 6-5, đối tượng mua xăng và dầu hỏa mang về hiện trường nhằm phi tang dấu vết trước khi bỏ trốn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ đối tượng Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi giết người.

Khanh khai nhận trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T (SN 2005; ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ), giữa 2 người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt.

Đối tượng Hồ Bảo Khanh khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Vào tối 1-5, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, sau đó đi ngủ. Tuy nhiên, trong lúc chị T. đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện vừa cự cãi nên tức giận, ra tay sát hại nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai.

Gây án xong, Khanh lên TPHCM và sau đó về xã Châu Thành lưu trú tại tiệm bi-da. Đến chiều 6-5, Khanh ghé mua dầu hỏa, xăng rồi đến phòng trọ. Khanh tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể nạn nhân cùng vật dụng trong phòng rồi khóa cửa, rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Khanh tiếp tục quay lại tiệm bi-da chơi và chạy xe chở khách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-5, khi Khanh đang đợi đón khách tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện và bắt giữ.