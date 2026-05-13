Vụ sát hại bạn gái đang mang thai ở Cần Thơ: Người dân kể lại những điều bất thường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ sát hại bạn gái đang mang thai ở Cần Thơ: Người dân kể lại những điều bất thường

CA LINH

(NLĐO) - Sau khi sát hại bạn gái mang thai ở TP Cần Thơ, nghi phạm nhiều lần quay lại hiện trường, thậm chí ngủ lại trong căn phòng có thi thể nạn nhân.

Liên quan đến vụ thai phụ bị bạn trai sát hại ở TP Cần Thơ, người dân sống gần phòng trọ G.P ở khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ cho biết trước khi công an đến hiện trường, họ ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc lên.

CLIP: Công an làm việc với đối tượng Hồ Bảo Khanh. Nguồn: Công an Cần Thơ

"Tuy nhiên, do khu vực này thường xuyên có chuột nên mọi người chỉ đơn thuần nghĩ rằng do chuột chết nên bốc mùi, hoàn toàn không nghi ngờ có tử thi đang phân hủy bên dãy phòng trọ. Đến khi công an đến thì mọi người mới bàng hoàng" – bà D., một người dân sống cạnh nhà trọ, cho hay.

Theo lời người dân, Hồ Bảo Khanh (SN 2005; ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ) và nạn nhân đến nhà trọ trên thuê được khoảng 6-7 tháng. Cả hai đều là người từ địa phương khác đến thuê trọ và ít khi giao tiếp với những người xung quanh.

Công an TP Cần Thơ thông tin, sau khi gây án, Khanh không rời khỏi hiện trường ngay mà tiếp tục ở lại phòng trọ qua đêm cùng thi thể nạn nhân. Những ngày sau đó, Khanh nhiều lần quay trở lại căn phòng nơi xảy ra vụ án, thậm chí tiếp tục ngủ lại qua đêm rồi mới rời đi. Đến ngày 6-5, đối tượng mua xăng và dầu hỏa mang về hiện trường nhằm phi tang dấu vết trước khi bỏ trốn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ đối tượng Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi giết người.

Khanh khai nhận trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T (SN 2005; ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ), giữa 2 người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt.

Vụ sát hại bạn gái đang mang thai ở Cần Thơ: Người dân bàng hoàng - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Bảo Khanh khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Vào tối 1-5, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, sau đó đi ngủ. Tuy nhiên, trong lúc chị T. đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện vừa cự cãi nên tức giận, ra tay sát hại nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai.

Gây án xong, Khanh lên TPHCM và sau đó về xã Châu Thành lưu trú tại tiệm bi-da. Đến chiều 6-5, Khanh ghé mua dầu hỏa, xăng rồi đến phòng trọ. Khanh tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể nạn nhân cùng vật dụng trong phòng rồi khóa cửa, rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Khanh tiếp tục quay lại tiệm bi-da chơi và chạy xe chở khách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-5, khi Khanh đang đợi đón khách tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện và bắt giữ.

Tin liên quan

Mùi lạ từ phòng trọ hé lộ vụ án mạng rúng động ở Cần Thơ

Mùi lạ từ phòng trọ hé lộ vụ án mạng rúng động ở Cần Thơ

(NLĐO) - Từ mùi lạ phát ra trong khu trọ ở Cần Thơ, công an khám phá vụ án mạng khiến dư luận bàng hoàng khi nạn nhân đang mang thai.

Sản xuất hàng giả, một giám đốc ở Cần Thơ bị khởi tố

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn do một cặp vợ chồng điều hành, thu giữ hàng ngàn chai thành phẩm.

Xuất hiện thêm clip giật dây chuyền ở Tân Huê Viên, Công an Cần Thơ tìm bị hại

(NLĐO) - Clip ghi lại cảnh giật dây chuyền tại Công ty Tân Huê Viên ở Cần Thơ cho thấy thủ đoạn tinh vi của nhóm nghi phạm.

Cần Thơ giết người sát hại thai phụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo