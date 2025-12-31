Vụ sinh viên Trường Đại học Đồng Nai chưa nhận được tiền hỗ trợ: Lập tổ rà soát, tháo gỡ vướng mắc

Liên quan vụ hàng trăm sinh viên Trường Đại học Đồng Nai chưa nhận được tiền hỗ trợ, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo thành lập tổ công tác để tham mưu, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc.

Một góc Trường Đại học Đồng Nai

Theo đó, vào các năm 2021 và 2022, nhà trường đã tuyển vượt chỉ tiêu ở một số ngành, dẫn đến vướng mắc trong giải quyết chi trả tiền hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20-9-2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất ý kiến tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tổ công tác để tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao của năm 2021 và 2022 tại Trường Đại học Đồng Nai, trong đó lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm tổ trưởng.

Thành viên của tổ công tác là đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp và các ngành liên quan. Việc tham mưu thành lập tổ công tác hoàn thành trước ngày 5-1-2026.

Lãnh đạo tỉnh giao Trường Đại học Đồng Nai rà soát, cung cấp các nội dung, tài liệu liên quan về chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, kết quả tuyển sinh, số lượng sinh viên qua các năm, kinh phí,... tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao của năm 2021 và 2022 gửi tổ công tác để tổng hợp, thẩm định, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Công việc hoàn thành trong tháng 1-2026.

Theo phản ánh của nhiều sinh viên khóa 2021 - 2025 (Khóa 11), mặc dù đã hoàn tất các thủ tục đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 25-9-2020 ngay từ năm nhất. Tuy nhiên, đến nay, sau khi đã tốt nghiệp, các em vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ chi phí sinh hoạt nào (mức 3,63 triệu đồng/tháng). Số tiền dự kiến chi trả là 3,63 triệu đồng/tháng nhân với 40 tháng thực học, tổng số tiền trên 145 triệu đồng Lãnh đạo nhà trường khẳng định quan điểm sẽ tập trung nỗ lực giải quyết các khó khăn vướng mắc để sớm chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên sư phạm theo đúng quy định, đảm bảo các quyền lợi của sinh viên.



