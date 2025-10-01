HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ tàu cá TP HCM bị chìm: Những ánh mắt thẫn thờ hướng ra biển Cửa Việt

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Biển Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) đã thôi gầm gào sóng dữ sau bão số 10. Nhưng trên bờ, người thân của các ngư dân mất tích vẫn thẫn thờ hướng ra khơi

Hai ngày qua, chị Quách Thị Hải Linh (29 tuổi, quê Thanh Hóa) cứ ngồi thẫn thờ bên bờ biển, mắt hướng ra khơi - nơi anh trai chị là ngư dân Quách Hải Lâm (SN 1989) bị sóng dữ cuốn mất tích.

Anh Quách Hải Lâm là một trong 2 ngư dân mất tích sau khi tàu cá BV-0042-TS bị chìm khi vào lệch Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) tránh bão số 10 hôm 28-9.

"Anh Lâm lăn lộn với biển đã nhiều năm, cả tuổi trẻ gắn liền sóng gió khơi xa. Đến nay, anh vẫn chưa lập gia đình. Là con trai cả, anh gánh vác trách nhiệm trong gia đình có 5 anh em" - chị Linh rưng rưng, hướng ánh mắt mệt nhoà về khơi xa.

Vụ tàu cá TP HCM chìm ở Cửa Việt: Ngư dân mất tích chưa lập gia đình - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng động viên chị Quách Thị Hải Linh, em gái của ngư dân Quách Hải Lâm - người đang mất tích trên biển

Sáng sớm 28-9, chị nhận được cuộc gọi của ngư dân trên tàu: "Chị ơi, gọi cứu hộ đi!" rồi tắt máy. Biết có chuyện chẳng lành, chị liền kiểm tra vị trí tàu và báo ngay cho cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Một lúc sau, tin dữ đã ập tới: Tàu gặp nạn tại biển Cửa Việt khi vào tránh bão. Cả 2 tàu cùng gặp nạn, trong đó 1 chiếc có 8 ngư dân bị mắc cạn, chết máy; chiếc còn lại có 3 ngư dân bị chìm. Hai chiếc tàu này đều do chị Linh làm chủ.

Sau khi liên lạc số anh trai và các ngư dân khác nhưng bất thành, chị Linh bắt xe vào Quảng Trị với hy vọng tất cả sẽ bình an. Thế mà, sau khi hay tin 9/11 ngư dân được cứu, đưa vào bờ an toàn, chị Linh dò tìm nhưng vẫn không thấy anh trai đâu.

Vụ tàu cá TP HCM chìm ở Cửa Việt: Ngư dân mất tích chưa lập gia đình - Ảnh 2.

Người thân túc trực, trông ngóng tin tức 2 ngư dân mất tích trên biển Cửa Việt

Nghe tin anh trai và một ngư dân khác bị sóng dữ cuốn trôi, mất tích, chị như gục ngã. "Đây là người anh trai tôi hết mực thương yêu"- giọng chị nghẹn lại. 

Đến nay, 2 ngày đã trôi qua, chị Linh vẫn chưa nguôi hy vọng anh trai sẽ bình an trở về…

Để hỗ trợ nơi nghỉ tạm cho thân nhân 2 ngư dân mất tích cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng đã dựng nhà bạt tại bờ biển Nam Cửa Việt.

Hiện các lực lượng đang nỗ lực triển khai tìm kiếm, mong sớm tìm thấy các ngư dân.

Cũng tại bờ biển Cửa Việt, anh Phạm Văn Tân (37 tuổi, quê Ninh Bình) đang trông chờ tin tức người anh vợ - ngư dân Phạm Văn Hiền (SN 1989, quê Nam Định). 

Anh Hiền đi trên tàu BV-0042-TS bị chìm và mất tích cùng anh Quách Hải Lâm.

"Gia cảnh khó khăn nên từ năm 16 tuổi, anh Hiền đã đi biển để phụ giúp cha mẹ. Miệt mài mưu sinh nên anh vẫn chưa kịp lấy vợ…" - anh Tân nói, đồng thời cho biết ba mẹ anh Hiền nay đã già yếu, hay ốm đau. Biết tin anh gặp nạn, ai cũng rụng rời, đau nhói.

Vụ tàu cá TP HCM chìm ở Cửa Việt: Ngư dân mất tích chưa lập gia đình - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm 2 ngư dân mất tích sau khi tàu cá BV-0042-TS bị chìm ở Cửa Việt

Biển Cửa Việt sau cơn bão số 10 đã lặng sóng, nắng trải vàng lên bờ biển. Thế nhưng, trong lòng người thân của các ngư dân đang mất tích, dường như bão vẫn chưa tan. 

Mỗi đêm trôi qua đối với họ thật dài!

Trước đó, sáng 28-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, nhận tin báo 2 tàu đánh cá mang số hiệu BV-4670-TS (có 8 ngư dân) và BV-0042-TS (có 3 ngư dân) ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM), gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai ứng cứu. Đến nay đã ứng cứu, hỗ trợ 9 ngư dân vào bờ an toàn, 2 ngư dân còn lại đang mất tích.

Vụ tàu cá TP HCM chìm ở Cửa Việt: Ngư dân mất tích chưa lập gia đình - Ảnh 4.

Tin liên quan

Chủ tịch Quảng Trị trực tiếp lên tàu chỉ huy tìm kiếm 9 ngư dân mất tích ở cửa Gianh

Chủ tịch Quảng Trị trực tiếp lên tàu chỉ huy tìm kiếm 9 ngư dân mất tích ở cửa Gianh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại cửa Gianh, trực tiếp lên tàu ra hiện trường để chỉ huy tìm kiếm 9 ngư dân mất tích sau khi 2 tàu cá bị chìm

Khẩn trương trục vớt tàu cá có 9 ngư dân mất tích sau bão số 10 ở Quảng Trị

(NLĐO) - Tàu cá bị sóng đánh lật úp, trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị sau bão số 10. Các lực lượng cứu hộ gấp rút trục vớt để tìm kiếm ngư dân mắc kẹt

Phát hiện 2 thi thể nghi là nạn nhân vụ 9 ngư dân mất tích ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sáng nay, người dân phát hiện 2 thi thể trôi dạt tại bờ biển Quảng Trị, nghi là 2 trong số 9 ngư dân trên tàu TP HCM mất tích trong bão số 10 Bualoi

