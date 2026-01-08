HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ thiếu niên bị đánh tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội: Giám đốc "bật đèn xanh" cho hành hung

Tr.Đức

(NLĐO)- Trước cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cùng các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Sáng 8-1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo các gia đình từng cho con em theo học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà nếu bị hành hung đề nghị đến Đội Điều tra án xâm phạm thân nhân để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Đề nghị thông tin từ các học viên từng bị hành hung tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - Ảnh 1.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, cơ sở tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, nơi xảy ra vụ việc

Hiện, ngoài vụ án học viên P.H.N. bị đánh tử vong, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã tiến hành xác minh và tổ chức giám định thương tích đối với anh B.T.M. (SN 2003, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cũng từng bị nhân viên hành hung khi đang theo học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà.

TIN LIÊN QUAN

Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ mở rộng điều tra đến các sai phạm khác của trung tâm (nếu có), các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ án học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) bị đánh tử vong sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 10 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, trong đó 6 đối tượng bị tạm giam. Trước cơ quan điều tra, các đối tượng này đều bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra, quá trình vận hành cơ sở, Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, đã cho phép nhân viên và các học viên thuộc diện "tự quản" được phép sử dụng vũ lực đối với những học viên vi phạm nội quy của trung tâm. Chính sự buông lỏng quản lý và chủ trương trái pháp luật của Hải đã dẫn đến những vụ việc hành hung dã man.

Đỉnh điểm ngày 23-12, do vi phạm trong quá trình sinh hoạt, em P.V.N. đã bị 8 đối tượng là nhân viên và học sinh "tự quản" dùng tay chân và hung khí đánh đập dẫn đến chấn thương nặng, tử vong. Trước đó 4 ngày, em B.T.M. (SN 2003, trú tại phường Việt Hưng) cũng bị Hải và các đối tượng khác đánh gây thương tích 2% ngay khi mới nhập trung tâm do không hợp tác ở lại.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Phạm Hồng Thái (SN 1996, nhân viên bảo vệ của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà), một trong những đối tượng trực tiếp hành hành hung, dẫn đến cái chết của em P.H.N. khai nhận: "Trong quá trình làm bảo vệ, anh Hải (Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà) có cho phép tôi đánh một số bạn học viên vi phạm thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Về bạn N. thì tôi có đánh bạn N. và tôi cũng cho một số bạn tự quản ở tại trung tâm đánh từ vùng cổ trở xuống".

Đề nghị thông tin từ các học viên từng bị hành hung tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - Ảnh 2.

Bị can Phạm Hồng Thái, nhân viên bảo vệ của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, khai nhận hành vi phạm tội

Trong khi đó, Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, khai nhận: "Trong quy định của trung tâm các học viên hay các bộ không được phép đánh nhau, dùng bạo lực với các học viên. Nhưng vì các học viên đó là các học viên hư, nghiện game, chính vì vậy bị can cũng ngầm đồng ý để cho cán bộ phạt để mang tính chất răn đe. Bản thân cũng không cho đánh vào vùng khác nhưng có một số trường hợp, bị can thấy có bị tím ở tay, chân và bị can có hỏi ngay nhưng không có hình thức kỷ luật gì đối với những người đã tạo vết thương đó".

Đề nghị thông tin từ các học viên từng bị hành hung tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - Ảnh 3.

Bị can Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tại cơ quan công an

Sau vụ việc học viên P.N.N bị hành hung dẫn đến tử vong, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất, tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của 19 Trung tâm công tác xã hội đang hoạt động.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động đối với 2 cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 và Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2), đồng thời tạm dừng hoạt động đối với 4 Trung tâm khác gồm Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm Công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm Công tác xã hội Hoa Nụ Cười (cơ sở 1) và Trung tâm Công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đề nghị thông tin từ các học viên từng bị hành hung tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - Ảnh 4.

Sau khi giám đốc trung tâm bị khởi tố, tại đây đã hạ biển trung tâm, cổng được che lại bằng tấm bạt xanh để bên ngoài không nhìn vào được


Tin liên quan

Tạm giữ 8 người liên quan đến vụ học viên 17 tuổi tử vong tại trung tâm công tác xã hội

Tạm giữ 8 người liên quan đến vụ học viên 17 tuổi tử vong tại trung tâm công tác xã hội

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự 8 người, gồm một số nhân viên quản lý và học viên của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà

Một học viên 17 tuổi tử vong sau vụ xô xát tại trung tâm công tác xã hội

(NLĐO) - Quá trình lao động nhổ cỏ tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh), em N.H.N. đã xảy ra xô xát với một số học viên khác và bị đánh tử vong

Tạm đình chỉ hoạt động Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để điều tra vụ học viên bị đánh tử vong

(NLĐO)- Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan

học viên bị đánh tử vong học viên 17 tuổi rung tâm Công tác xã hội Hải Hà
