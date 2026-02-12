"Vua cua" Cà Mau được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Ngày 12-2, tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã trao quyết định xác lập kỷ lục "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam" cho Công ty TNHH Dư Thái Bình.

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trao quyết định xác lập kỷ lục "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam" cho người sở hữu "vua cua"

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau.

Sau đó, ban tổ chức đã trao giải nhất cuộc thi cho ông Dư Thái Bình, người sở hữu con cua biển lớn nhất với trọng lượng trên 1,820 kg, chiều rộng mai 19,97 cm.

"Vua cua được tôi mua tại một hộ nuôi tôm ven biển trên địa bàn tỉnh với giá 7,5 triệu đồng. Sau khi đoạt giải cuộc thi, gia đình đã quyết định tặng con cua trên cho Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu để làm tiêu bản" – ông Bình nói.

Tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng trên 31.000 tấn/năm. Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tổng sản lượng cua biển lên 36.500 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng cua đạt từ 30% sản lượng trở lên.