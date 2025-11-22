"Vua cua" mới ở Cà Mau có trọng lượng 1,820 kg

Tối 22-11, Ban Tổ chức cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau cho biết đã tiếp nhận 10 con cua dự thi từ người dân và "vua cua" mới được xác lập có trọng lượng là 1,820 kg.

"Vua cua" mới ở Cà Mau

"Có một trường hợp cua trọng lượng lớn hơn "vua cua" nhưng không hiểu sao người dân lại rút khỏi cuộc thi. Một trường hợp khác, cua có trọng lượng gần 1,9 kg nhưng trước khi cân lại thì bị gãy ngoe nên không phù hợp với thể lệ cuộc thi" – nguồn tin cho biết thêm.

CLIP: Một trong những con cua biển được người dân đem dự thi cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau. Đây là một trong những hoạt động của Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Cua biển dự thi phải có nguồn gốc từ Cà Mau, trọng lượng từ 1,452 kg trở lên, đầy đủ các bộ phận… Tiêu chí chính để xác lập kỷ lục cua Cà Mau là dựa trên trọng lượng. Trường hợp 2 con có trọng lượng bằng nhau, ban tổ chức sẽ xét tiêu chí phụ là đo kích thước mai cua.

"Vua cua" Cà Mau đoạt giải tại cuộc thi sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam. Giải thưởng cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau gồm: giải nhất là 15 triệu đồng; giải nhì 10 triệu đồng và giải 3 là 5 triệu đồng.