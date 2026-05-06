Vừa ra quân, Công an ở TPHCM phạt người đàn ông 1,5 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vừa ra quân, Công an ở TPHCM phạt người đàn ông 1,5 triệu đồng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Vừa ra quân, Công an phường Nhiêu Lộc (TPHCM) đã phát hiện, bắt quả tang một người đàn ông thực hiện hành vi trái pháp luật

Ngày 6-5, Công an phường Nhiêu Lộc (TPHCM) cho biết đã phát hiện và xử lý một trường hợp dán quảng cáo trái phép lên cây xanh công cộng trên địa bàn.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình lực lượng cảnh sát khu vực tăng cường nắm tình hình địa bàn, kiểm tra các tuyến đường nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự công cộng.

Cụ thể, tại tuyến đường Nguyễn Thông, phường Nhiêu Lộc (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện hai bảng quảng cáo với nội dung thu mua rượu ngoại giá cao được gắn trực tiếp lên thân cây xanh công cộng.

- Ảnh 1.

Công an bắt quả tang ông Tùy dán quảng cáo trên cây xanh

Hành vi này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh, gây phản cảm trong mắt người dân và du khách.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Nhiêu Lộc đã xác định người thực hiện hành vi trên là ông Lê Tùy (SN 1977).

Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận đã tự ý gắn hai biển quảng cáo lên cây xanh để quảng bá dịch vụ thu mua rượu ngoại.

- Ảnh 2.

Công an buộc ông Tùy tháo quảng cáo, phạt số tiền 1,5 triệu đồng

Sau khi lập hồ sơ vụ việc, Công an phường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Tùy theo Khoản 1, Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Mức phạt là 1,5 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm bị buộc tháo dỡ toàn bộ biển quảng cáo và khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Đại diện Công an TPHCM cho biết thời gian gần đây, tình trạng “quảng cáo bẩn”, dán tờ rơi, treo bảng quảng cáo trái phép trên cây xanh, cột điện, tường nhà và các công trình công cộng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi.

Những hành vi này gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sống và tạo hình ảnh nhếch nhác cho thành phố.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh cần thực hiện quảng cáo đúng nơi quy định, tuân thủ pháp luật về quảng cáo và bảo vệ công trình công cộng.

Người dân không tiếp tay cho các dịch vụ quảng cáo trái phép, đồng thời kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp dán, treo quảng cáo sai quy định để được xử lý nghiêm theo pháp luật.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

(NLĐO) - Công an TPHCM kiểm tra một căn hộ và phát hiện nhiều hành vi trái pháp luật

Công an TPHCM tiếp nhận 4 công dân bị trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM tiếp nhận 4 công dân bị Campuchia trục xuất, trong đó có một đối tượng bị truy nã

Công an TPHCM tìm 2 nạn nhân của người đàn ông 46 tuổi

(NLĐO) - Công an TPHCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tìm 2 nạn nhân của đối tượng Nguyễn Mạnh Cường

quảng cáo bẩn Công an TPHCM phường Nhiêu Lộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo