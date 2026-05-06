Vừa ra quân, Công an ở TPHCM phạt người đàn ông 1,5 triệu đồng

Ngày 6-5, Công an phường Nhiêu Lộc (TPHCM) cho biết đã phát hiện và xử lý một trường hợp dán quảng cáo trái phép lên cây xanh công cộng trên địa bàn.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình lực lượng cảnh sát khu vực tăng cường nắm tình hình địa bàn, kiểm tra các tuyến đường nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự công cộng.

Cụ thể, tại tuyến đường Nguyễn Thông, phường Nhiêu Lộc (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện hai bảng quảng cáo với nội dung thu mua rượu ngoại giá cao được gắn trực tiếp lên thân cây xanh công cộng.

Công an bắt quả tang ông Tùy dán quảng cáo trên cây xanh

Hành vi này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh, gây phản cảm trong mắt người dân và du khách.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Nhiêu Lộc đã xác định người thực hiện hành vi trên là ông Lê Tùy (SN 1977).

Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận đã tự ý gắn hai biển quảng cáo lên cây xanh để quảng bá dịch vụ thu mua rượu ngoại.

Công an buộc ông Tùy tháo quảng cáo, phạt số tiền 1,5 triệu đồng

Sau khi lập hồ sơ vụ việc, Công an phường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Tùy theo Khoản 1, Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Mức phạt là 1,5 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm bị buộc tháo dỡ toàn bộ biển quảng cáo và khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Đại diện Công an TPHCM cho biết thời gian gần đây, tình trạng “quảng cáo bẩn”, dán tờ rơi, treo bảng quảng cáo trái phép trên cây xanh, cột điện, tường nhà và các công trình công cộng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi.

Những hành vi này gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sống và tạo hình ảnh nhếch nhác cho thành phố.