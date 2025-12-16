Vướng mắc tại Khu dân cư 710: Bí thư Thành ủy TPHCM nói "có lối ra"

Sáng 16-12, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị số 12 TPHCM đã tiếp xúc cử tri phường Dĩ An và phường Đông Hòa (khu vực Bình Dương cũ), sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 12, gồm: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lê Văn Khảm; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Nguyễn Hoàng Bảo Trân.

Cử tri phản ánh khó khăn khi tách thửa

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai phường phản ánh nhiều vấn đề liên quan mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tách thửa đất và các dự án nhà ở...

Cử tri Vũ Đức Cán, phường Đông Hòa, cho rằng mô hình chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn đầu còn lúng túng nhưng đang dần ổn định, cơ chế vận hành ngày càng phù hợp với lòng dân; dù việc thực hiện hồ sơ trực tuyến còn hạn chế, song cán bộ cơ sở đã tận tình hướng dẫn người dân.

Cử tri Vũ Đức Cán, phường Đông Hòa nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri Trần Thị Quỳnh Mai, phường Dĩ An, băn khoăn về việc tách thửa theo Luật Đất đai đôi khi phải đáp ứng diện tích tối thiểu và đường đi, dễ phát sinh vướng mắc. Cử tri kiến nghị có cơ chế phù hợp đối với trường hợp đất do ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu để ở, đảm bảo nhu cầu nhà ở chính đáng.

Cử tri Trần Thị Quỳnh Mai, phường Dĩ An nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri Đỗ Bảo Hiên, phường Đông Hòa, phản ánh Khu dân cư 710 được phê duyệt từ năm 2001, người dân đã sinh sống hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến quyền lợi.

Trong khi đó, cử tri Trần Văn Luân, phường Đông Hòa, cho biết nhiều hộ dân không đồng tình với kế hoạch mở rộng hẻm 92 đường Thống Nhất, do lo ngại nguy cơ bị giải tỏa khi người dân vừa ổn định chỗ ở.

Trong từng ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lắng nghe và có trao đổi ngay để làm rõ vấn đề, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nào

Trong từng ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM lắng nghe và có trao đổi ngay để làm rõ vấn đề, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nào. Đại diện lãnh đạo của các sở, ngành thành phố và hai phường cũng thông tin làm rõ những vấn đề cử tri đề cập.



Làm đúng để yên dân

Thay mặt tổ đại biểu, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận đầy đủ các ý kiến của cử tri. "Ý kiến rất hay, rất xây dựng; cách phát biểu rõ ràng, mạch lạc" - Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá.

Theo ông, điều đó cho thấy cử tri rất quan tâm đến chính quyền, đến quá trình xây dựng, phát triển địa phương, mong muốn hoàn thiện tốt hơn đời sống của bản thân, của phường và của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Đi vào 4 nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy TPHCM trước hết đề cập vấn đề thủ tục hành chính mà cử tri phản ánh. Nhiều thủ tục hiện nay còn rườm rà, gây bức xúc không cần thiết, trong khi dữ liệu dân cư, căn cước công dân đã đầy đủ trên hệ thống nhưng vẫn yêu cầu giấy tờ cũ như hộ khẩu. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đây là giai đoạn giao thời, việc phối hợp giữa các đơn vị chưa đồng bộ nên phát sinh vướng mắc.

Vấn đề thứ hai liên quan đến dự án mở rộng hẻm 92, đường Thống Nhất. Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận nếu phản ánh của cử tri là đúng thì rõ ràng việc lấy ý kiến người dân trước đây đối với dự án là chưa hết, chưa tử tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri sáng 16-12

"Điều này các đồng chí địa phương cần lưu ý" - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh; đồng thời khẳng định mọi việc làm đúng thì "yên dân", ngược lại sẽ khó khăn, phiền hà về sau và người chịu trách nhiệm là lãnh đạo các cấp, trong đó có trách nhiệm của Bí thư Thành ủy TPHCM.

Vấn đề thứ ba là vụ việc liên quan Khu dân cư 710, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra lại vụ việc. Nguyên tắc là hai nội dung: cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm; người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Các điều kiện khác liên quan đến quy hoạch sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Bí thư Thành ủy nhận định vụ việc này "có lối ra" và giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tổng hợp, chuyển ý kiến của đại biểu Quốc hội đến cơ quan điều tra.

Vấn đề thứ tư là tình trạng phân lô tự phát. Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định việc giải quyết phải tuân thủ quy định pháp luật. Cách làm là rà soát toàn diện, điều chỉnh cho đúng và công bằng, giải quyết các tồn tại cũ đã cấp cho người dân, đồng thời bảo đảm chuẩn đô thị, hạ tầng đầy đủ, không để xảy ra tình trạng đi nhờ, leo rào.

Cử tri lắng nghe Bí thư Thành ủy TPHCM phản hồi các phản ánh

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao mô hình Hội đồng xét các trường hợp đặc biệt mà tỉnh Bình Dương cũ từng thực hiện.

Theo ông, pháp luật mang tính phổ quát nhưng không thể bao quát hết mọi trường hợp, nhất là tại các địa phương phát triển nhanh, có nhiều đặc thù như TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Vì vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất thành lập hội đồng này.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin thêm thành phố hiện đã có nghị quyết mới về cơ chế đặc thù, thay thế Nghị quyết 98/2023/QH15, sẽ được vận dụng để giải quyết những vấn đề mang tính đặc biệt của địa phương. Tuy nhiên, do địa bàn thành phố mở rộng, sự khác nhau về chế độ, chính sách, quy trình giữa các khu vực trước đây, nên việc thống nhất, đồng bộ cần thêm thời gian.

Mong cử tri chia sẻ giai đoạn chuyển tiếp

Một vấn đề khác được Bí thư Thành ủy TPHCM mong cử tri chia sẻ. Đó là chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động chưa đầy 6 tháng, có những thay đổi là rất tích cực, thủ tục đơn giản hơn, người dân vui hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều việc chưa làm được.

Nhiều việc còn mới, còn khập khiễng; việc hướng dẫn từ Trung ương, TPHCM cũng chưa đầy đủ. Chuyển đổi số là hướng đi đúng, nhưng triển khai thực tế còn gặp khó do hạ tầng, con người, đào tạo cán bộ. Bên cạnh đó, vẫn còn "căn bệnh trầm kha" như phối hợp chưa tốt giữa các cơ quan, đùn đẩy qua lại.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị UBND hai phường làm đầu mối xử lý các nội dung đã nêu. "Những nội dung này, khi phường có văn bản trao đổi với các cơ quan chức năng thì gửi cho đại biểu Quốc hội một bản, để theo dõi, đôn đốc và trả lời bà con sớm nhất, như một lời hứa với bà con" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói và khẳng định những gì thuộc trách nhiệm của đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi đến hết nhiệm kỳ.