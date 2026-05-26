Vy Vy làm nhạc thiếu nhi cho người lớn

Vy Vy với EP "Em là hoa hồng nhỏ"

Vy Vy tạo ấn tượng khi ra mắt EP "Em là hoa hồng nhỏ" gồm 5 ca khúc thiếu nhi quen thuộc, gồm "Em là hoa hồng nhỏ", "Đi học", "Cánh đồng tuổi thơ", "Niềm vui của em" và "Mái trường mến yêu", sẽ phát hành đồng loạt trên các nền tảng nhạc số dịp 1-6.

Điểm đặc biệt là các ca khúc được giữ đúng tinh thần nguyên bản của các sáng tác quen thuộc, đồng thời bổ sung màu sắc acoustic nhẹ nhàng cùng phần hòa âm được tiết chế.

Theo Vy Vy, EP ra đời từ chính từ tình cảm và sự ủng hộ của khán giả dành cho những video cover ngắn được cô đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội trước đó. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được nghe phiên bản hoàn chỉnh với chất lượng âm thanh chỉn chu hơn, từ đó trở thành động lực để nữ ca sĩ thực hiện dự án lần này.

"Vy không có mục tiêu gì to tát cho EP này. Chỉ là mình quá yêu thích những tác phẩm này và khán giả cũng thích những video mình cover, nên Vy muốn làm một EP để làm kỷ niệm cũng như để tri ân khán giả" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Điểm khác biệt của "Em là hoa hồng nhỏ" nằm ở cách Vy Vy tiếp cận dòng nhạc thiếu nhi bằng góc nhìn dành cho người trưởng thành. Theo nữ ca sĩ, đây không đơn thuần là dự án dành riêng cho trẻ em, mà còn là "tấm vé" đưa người lớn trở lại với ký ức tuổi thơ.

"Vy nghĩ sự khác biệt nằm ở chỗ tuy làm nhạc thiếu nhi nhưng dành cho người lớn. Đây là những ca khúc gợi nhớ lại tuổi thơ của họ" - nghệ sĩ cho biết.

Vì vậy, EP không mang màu sắc vui tươi thường thấy của nhạc thiếu nhi mà thiên về cảm giác hoài niệm, nhẹ nhàng. Các bản phối được phát triển theo hướng tối giản, tập trung vào giọng hát và cảm xúc thay vì xử lý cầu kỳ về kỹ thuật.

Vy Vy cho biết bản thân không đặt nặng áp lực phải "chinh phục" mọi nhóm khán giả khi thực hiện dự án. Nữ ca sĩ lựa chọn giữ đúng màu sắc âm nhạc cá nhân đã theo đuổi trước đó, đồng thời tin rằng khán giả có cùng cảm xúc và sở thích sẽ tự tìm thấy sự kết nối với EP.

"Vy cứ là chính mình thôi, hát theo kiểu của mình vẫn hát trước giờ, phối theo kiểu mộc mạc đơn giản mà mình thích và mình nghĩ là hợp. Không có một công thức chung nào để có thể chinh phục 100% khán giả cả" - cô chia sẻ thêm.

Dự án ra mắt đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi và thời điểm mùa hè bắt đầu, gợi nhắc về ký ức sân trường, bạn bè và những năm tháng tuổi thơ quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả.

Vy Vy là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ hoạt động trong cộng đồng indie/pop Việt Nam. Năm 2024, cô phát hành album đầu tay "Buộc vào cơn gió" với 8 ca khúc do chính mình sáng tác. Trong đó, ca khúc chủ đề "Buộc vào cơn gió" đạt hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời giúp Vy Vy tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả yêu thích dòng nhạc acoustic chữa lành.

Trước đó, ca khúc "Bồng bềnh Bồng bềnh" cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực và trở thành hit một thời gian dài.

Vy Vy từng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội nhờ các video cover mang màu sắc acoustic nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Nhiều bản cover nhạc thiếu nhi của cô thu hút lượng tương tác tích cực từ khán giả nhờ cách thể hiện tự nhiên, gần gũi và giữ được tinh thần nguyên bản của ca khúc.