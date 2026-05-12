Thời sự

Xã Hưng Long, TPHCM: 78 năm ngày giỗ thiêng nơi vùng đất Rạch Già

Huỳnh Như

(NLĐO) - Cuộc thảm sát Rạch Già năm 1948 đã lùi xa 78 năm nhưng ký ức về hơn 200 đồng bào, chiến sĩ hy sinh vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người dân xã Hưng Long

Ngày 12-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long, TPHCM trang trọng tổ chức Lễ Giỗ đồng bào, chiến sĩ hy sinh tại Rạch Già lần thứ 78 (1948 - 2026), tưởng niệm hơn 200 đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc thảm sát do thực dân Pháp gây ra tại vùng đất này năm 1948.

Không khí trang nghiêm bao trùm buổi lễ tưởng niệm hơn 200 đồng bào, chiến sĩ hy sinh tại vùng đất Rạch Già anh hùng

Tham dự buổi lễ có ông Vũ Xuân Hân - Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ngành thành phố, lãnh đạo địa phương, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và đông đảo người dân.

Đông đảo người dân xã Hưng Long tham dự lễ tưởng niệm các đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tại Rạch Già cách đây 78 năm

Ôn lại truyền thống 78 năm Ngày hy sinh anh dũng của đồng bào, chiến sĩ tại Rạch Già, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long cho biết sự kiện Rạch Già không chỉ là ký ức đau thương mà còn là biểu tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nghi thức chào cờ được thực hiện trang nghiêm tại buổi lễ

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, hằng năm vào ngày 26-3 Âm lịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Long đều tổ chức lễ giỗ tại Khu di tích lịch sử Rạch Già nhằm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

"Lễ giỗ không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay biết trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển" - bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long phát biểu ôn lại ký ức lịch sử và truyền thống cách mạng của quê hương Hưng Long anh hùng

Lãnh đạo xã Hưng Long cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Những năm qua, địa phương luôn duy trì hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa" thông qua nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách vào các dịp lễ, Tết; tổ chức họp mặt nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; hỗ trợ các trường hợp khó khăn, đau ốm, neo đơn hoặc gặp biến cố trong cuộc sống.

Lãnh đạo TPHCM và xã Hưng Long trao quà tri ân đến các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Khu di tích lịch sử Rạch Già hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ chứng tích lịch sử mà còn trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trải qua 78 năm, ngày 26-3 Âm lịch hằng năm đã trở thành ngày tưởng niệm thiêng liêng của người dân Hưng Long, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của cha ông vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long đã trao 30 phần quà tri ân đến các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

78 năm ký ức Rạch Già vẫn còn nguyên giá trị

Ngày 4-5-1948 (nhằm 26-3 năm Mậu Tý), thực dân Pháp huy động lực lượng lớn mở cuộc càn quét đẫm máu vào căn cứ Rạch Già, xã Hưng Long. Trong điều kiện lực lượng và vũ khí không cân sức, quân dân địa phương đã anh dũng chống trả nhưng hơn 200 đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc thảm sát của địch. Từ đó, ngày 26-3 Âm lịch hằng năm trở thành ngày giỗ chung của nhiều gia đình nơi đây.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, nhân dân Hưng Long tiếp tục tham gia kháng chiến, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Khu di tích lịch sử Rạch Già tại xã Hưng Long, TPHCM. Nguồn: Google map

Để tri ân các đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống, năm 2002, Khu di tích lịch sử Rạch Già được xây dựng trên diện tích 2.700 m² và được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố vào năm 2008. Đây không chỉ là nơi lưu giữ chứng tích lịch sử mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, xã Hưng Long luôn duy trì hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Rực rỡ “Đường cờ Tổ quốc” dẫn vào Khu Di tích Lịch sử Rạch Già

(NLĐO) - Từ nguồn cờ do Báo Người Lao Động trao tặng, xã Hưng Long đã xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” dẫn vào Khu Di tích lịch sử Rạch Già

