HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xã Tân Nhựt, TPHCM cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Huỳnh Như

(NLĐO) - Xã Tân Nhựt tổ chức đối thoại doanh nghiệp, lắng nghe khó khăn, thúc đẩy hợp tác, tạo nền tảng phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Chiều 25-12, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Namtại xã Tân Nhựt (TPHCM)  đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với hơn 1.700 doanh nghiệp và khoảng 3.000 hộ kinh doanh cá thể. Mục tiêu của hội nghị là lắng nghe khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý với khu vực kinh tế tư nhân.

Bí thư xã Tân Nhựt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp vượt rào cản pháp lý - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi đôi thoại

Tại buổi đối thoại, ông Hà Phước Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, nhấn mạnh doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa địa phương. Ông đề cao vai trò của Hội Doanh nghiệp xã trong việc kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận nguồn vốn và thị trường. Đồng thời, chính quyền cam kết rà soát, cải thiện thủ tục hành chính, đặc biệt liên quan đến đất đai và đầu tư, với mục tiêu hướng tới nâng cấp xã Tân Nhựt thành phường trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư xã Tân Nhựt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp vượt rào cản pháp lý - Ảnh 2.

Ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt phát biểu tại buổi đối thoại

Đại diện Ngân hàng Nhà nước khu vực 2, ông Phan Trọng Nghĩa, thông tin tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 5,6 triệu tỉ đồng, dư nợ cho vay 5,7 triệu tỉ đồng. Ngành ngân hàng đang triển khai 4 chương trình tín dụng ưu đãi gồm: tín dụng nông - lâm - thủy sản 185.000 tỉ đồng; nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ 145.000 tỉ đồng; đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược 500.000 tỉ đồng; bình ổn thị trường TPHCM 13.500 tỉ đồng. Các gói này áp dụng lãi suất thấp hơn thông thường, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Bí thư xã Tân Nhựt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp vượt rào cản pháp lý - Ảnh 3.
Bí thư xã Tân Nhựt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp vượt rào cản pháp lý - Ảnh 4.
Bí thư xã Tân Nhựt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp vượt rào cản pháp lý - Ảnh 5.

Đại diện các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại

Tại hội nghị, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty Lê Thành, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, phản ánh nhiều khó khăn. Nổi bật là vướng mắc pháp lý về phòng cháy chữa cháy và nhà xưởng, do nhiều cơ sở hình thành trên đất nông nghiệp từ hàng chục năm trước, chưa đủ hồ sơ pháp lý.

Quy định tham gia bảo hiểm xã hội với lao động thời vụ từ 30 ngày cũng gây trở ngại trong tuyển dụng. 

Bí thư xã Tân Nhựt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp vượt rào cản pháp lý - Ảnh 6.

Hội Doanh nghiệp xã Tân Nhựt ủng hộ địa phương 25 triệu đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2026

Bí thư Đảng ủy xã Hà Phước Thắng khẳng định chính quyền sẽ cụ thể hóa tinh thần đồng hành với doanh nghiệp qua các giải pháp: thành lập Tổ công tác hỗ trợ đầu tư, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh trực tiếp, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân. Dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Tân Nhựt ủng hộ địa phương 25 triệu đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2026.

Tin liên quan

Xã Tân Nhựt, TP HCM: Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè

Xã Tân Nhựt, TP HCM: Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè

(NLĐO) - Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè của xã Tân Nhựt nhằm bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại

“100 ngày tinh - gọn - mạnh” tại xã Tân Nhựt

(NLĐO) - UBND xã Tân Nhựt tổng kết đợt thi đua “100 ngày tinh – gọn – mạnh”, khen thưởng 20 tập thể, 44 cá nhân

Ghi nhận cống hiến của 12 đảng viên tiêu biểu xã Tân Nhựt

(NLĐO) - Mỗi tấm huy hiệu không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là nguồn động viên lớn đối với địa phương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo