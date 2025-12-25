Xã Tân Nhựt, TPHCM cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Chiều 25-12, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Namtại xã Tân Nhựt (TPHCM) đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với hơn 1.700 doanh nghiệp và khoảng 3.000 hộ kinh doanh cá thể. Mục tiêu của hội nghị là lắng nghe khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý với khu vực kinh tế tư nhân.

Quang cảnh buổi đôi thoại

Tại buổi đối thoại, ông Hà Phước Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, nhấn mạnh doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa địa phương. Ông đề cao vai trò của Hội Doanh nghiệp xã trong việc kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận nguồn vốn và thị trường. Đồng thời, chính quyền cam kết rà soát, cải thiện thủ tục hành chính, đặc biệt liên quan đến đất đai và đầu tư, với mục tiêu hướng tới nâng cấp xã Tân Nhựt thành phường trong nhiệm kỳ tới.

Ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt phát biểu tại buổi đối thoại

Đại diện Ngân hàng Nhà nước khu vực 2, ông Phan Trọng Nghĩa, thông tin tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 5,6 triệu tỉ đồng, dư nợ cho vay 5,7 triệu tỉ đồng. Ngành ngân hàng đang triển khai 4 chương trình tín dụng ưu đãi gồm: tín dụng nông - lâm - thủy sản 185.000 tỉ đồng; nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ 145.000 tỉ đồng; đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược 500.000 tỉ đồng; bình ổn thị trường TPHCM 13.500 tỉ đồng. Các gói này áp dụng lãi suất thấp hơn thông thường, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại

Tại hội nghị, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty Lê Thành, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, phản ánh nhiều khó khăn. Nổi bật là vướng mắc pháp lý về phòng cháy chữa cháy và nhà xưởng, do nhiều cơ sở hình thành trên đất nông nghiệp từ hàng chục năm trước, chưa đủ hồ sơ pháp lý.

Quy định tham gia bảo hiểm xã hội với lao động thời vụ từ 30 ngày cũng gây trở ngại trong tuyển dụng.

Hội Doanh nghiệp xã Tân Nhựt ủng hộ địa phương 25 triệu đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2026

Bí thư Đảng ủy xã Hà Phước Thắng khẳng định chính quyền sẽ cụ thể hóa tinh thần đồng hành với doanh nghiệp qua các giải pháp: thành lập Tổ công tác hỗ trợ đầu tư, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh trực tiếp, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân. Dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Tân Nhựt ủng hộ địa phương 25 triệu đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2026.