Xã Vĩnh Lộc lập lại trật tự, không để xảy ra lấn chiếm

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc, TPHCM cho biết từ ngày 1-4 đến nay, địa phương đã xử phạt 420 vụ vi phạm trật tự đô thị, tổng số tiền 286 triệu đồng.

Xã cũng tạm giữ hàng trăm tang vật, đồng thời vận động người dân tháo dỡ dù bạt, mái che, mái đón, vách ngăn.

Xã Vĩnh Lộc xử lý nghiêm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trước đây, xã Vĩnh Lộc có các tuyến đường như Vĩnh Lộc, Thới Hòa, Nữ Dân Công, Liên Ấp 2-6, Quách Điêu,... bị lấn chiếm lòng lề đường rất nhiều.

Nguyên nhân là do địa phương có nhiều người dân nhập cư, việc mua bán cũng rất tùy tiện. Bên cạnh đó, các vỉa hè trên địa bàn xã chủ yếu rộng từ 1-3 m, rất nhỏ nên đa số không có chỗ cho người dân buôn bán.

Tuy nhiên, từ đầu năm nay, xã quyết tâm lập lại trật tự đô thị, đến nay tất cả đã được chuyển hóa, vỉa hè được trả lại.

Bên cạnh lập lại trật tự đô thị, sáng 6-6, UBND xã Vĩnh Lộc cũng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Theo địa phương, tuyến đường Rạch Cầu Suối nhiều năm nay bị xả rác tràn lan. Do đó, địa phương đã huy động khoảng 265 người để phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật chứa nước đọng, thu gom rác để làm rạch tuyến đường. Ngoài ra, tiếp tục giám sát để tránh tình trạng ô nhiễm trở lại và tổ chức thực hiện gian hàng đổi chất thải nhựa nhận quà.

Trước đó, Báo Người Lao Động phản ánh đường Thới Hoà, đoạn từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc bị lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Song với quyết tâm, nay đường Thới Hoà đã thông thoáng trở lại.

Đường Thới Hòa, Nữ Dân Công,... đã không còn tình trạng lấn chiếm.

Đường Rạch Cầu Suối được làm sạch.