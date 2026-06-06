HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Xã Vĩnh Lộc lập lại trật tự, không để xảy ra lấn chiếm

Anh Vũ

(NLĐO) - Từ đầu năm 2026, xã Vĩnh Lộc, TPHCM quyết tâm lập lại trật tự đô thị, mỹ quan môi trường.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc, TPHCM cho biết từ ngày 1-4 đến nay, địa phương đã xử phạt 420 vụ vi phạm trật tự đô thị, tổng số tiền 286 triệu đồng. 

Xã cũng tạm giữ hàng trăm tang vật, đồng thời vận động người dân tháo dỡ dù bạt, mái che, mái đón, vách ngăn.

Vĩnh Lộc - Ảnh 1.

Xã Vĩnh Lộc xử lý nghiêm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trước đây, xã Vĩnh Lộc có các tuyến đường như Vĩnh Lộc, Thới Hòa, Nữ Dân Công, Liên Ấp 2-6, Quách Điêu,... bị lấn chiếm lòng lề đường rất nhiều. 

Nguyên nhân là do địa phương có nhiều người dân nhập cư, việc mua bán cũng rất tùy tiện. Bên cạnh đó, các vỉa hè trên địa bàn xã chủ yếu rộng từ 1-3 m, rất nhỏ nên đa số không có chỗ cho người dân buôn bán.

Tuy nhiên, từ đầu năm nay, xã quyết tâm lập lại trật tự đô thị, đến nay tất cả đã được chuyển hóa, vỉa hè được trả lại.

Bên cạnh lập lại trật tự đô thị, sáng 6-6, UBND xã Vĩnh Lộc cũng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Theo địa phương, tuyến đường Rạch Cầu Suối nhiều năm nay bị xả rác tràn lan. Do đó, địa phương đã huy động khoảng 265 người để phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật chứa nước đọng, thu gom rác để làm rạch tuyến đường. Ngoài ra, tiếp tục giám sát để tránh tình trạng ô nhiễm trở lại và tổ chức thực hiện gian hàng đổi chất thải nhựa nhận quà.

Trước đó, Báo Người Lao Động phản ánh đường Thới Hoà, đoạn từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc bị lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Song với quyết tâm, nay đường Thới Hoà đã thông thoáng trở lại.

Vĩnh Lộc - Ảnh 2.
Vĩnh Lộc - Ảnh 3.
Vĩnh Lộc - Ảnh 4.

Đường Thới Hòa, Nữ Dân Công,... đã không còn tình trạng lấn chiếm.

Vĩnh Lộc - Ảnh 5.
Vĩnh Lộc - Ảnh 6.

Đường Rạch Cầu Suối được làm sạch.

Vĩnh Lộc - Ảnh 7.

Thu gom rác ở đường Rạch Cầu Suối.

Tin liên quan

Xã Vĩnh Lộc xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Xã Vĩnh Lộc xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

(NLĐO) - Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ra nỗi bức xúc lớn cho người dân.

Quyết lập lại trật tự vỉa hè ở cửa ngõ phía Tây TPHCM

(NLĐO) - Công an hai xã Bình Chánh và Tân Nhựt quyết lập lại trật tự đô thị trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh.

Xử lý nhiều ô tô đậu trên vỉa hè ở TPHCM, cẩu xe nếu gây cản trở giao thông

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang tập trung chuyển hoá vi phạm vỉa hè trên đường Lê Văn Việt, Quang Trung, Phan Chu Trinh,..

bảo vệ môi trường thu gom rác trật tự đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo