U23 Việt Nam có nhiều lợi thế hơn U23 Trung Quốc

Tường Phước

Vào đến bán kết Giải Vô địch U23 châu Á 2026 là hoàn thành chỉ tiêu nhưng tuyển U23 Việt Nam muốn trở lại trận chung kết

U23 Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đã có màn trình diễn ấn tượng ở đấu trường châu lục và đã lọt vào tốp 4 đội xuất sắc nhất Giải U23 châu Á 2026.

Tấn công đa dạng

Tại giải đấu đang diễn ra ở Ả Rập Saudi, tuyển U23 Việt Nam chơi tấn công đa dạng, chủ động cầm bóng và chơi bóng trước các đối thủ mạnh ở tầm châu lục.

U23 Việt Nam toàn thắng kể từ đầu giải khiến những đội bóng "chiếu trên" phải dè dặt thay đổi lối chơi quen thuộc. Cầu thủ Việt Nam thường thua thiệt đồng nghiệp Tây Á và Trung Á về sức vóc nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik đã khiến cho các cầu thủ Jordan, Ả Rập Saudi, Kyrgyzstan, UAE phải mướt mồ hôi đeo bám, chống đỡ trước khi nhận thất bại chung cuộc.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam thi đấu chững chạc hơn lứa tuổi, tự tin phô diễn kỹ năng đã được rèn giũa sau tháng ngày dài được tập huấn, du đấu cũng như được trọng dụng ở màu áo CLB. Họ không hề e ngại khi đối đầu với những đồng nghiệp sở hữu trình độ chuyên môn và đẳng cấp cao hơn. Thậm chí, U23 Việt Nam có thể áp đặt chiến thuật, khiến đối phương bị cuốn vào lối chơi. Điều đó thể hiện rõ ở chiến thắng 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết.

U23 Việt Nam có nhiều lợi thế hơn U23 Trung Quốc - Ảnh 1.

U23 Việt Nam nhiều hy vọng vào chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Từ một đội bóng không được đánh giá cao, U23 Việt Nam tạo nên chuỗi trận thắng thuyết phục trước các đối thủ mạnh. HLV Kim Sang-sik tiết lộ lý do giúp U23 Việt Nam duy trì chuỗi trận ấn tượng là lối chơi công thủ đúng thời điểm.

Nhà cầm quân 49 tuổi luôn chỉ đạo cầu thủ chủ động chơi pressing tầm cao nhằm chiếm quyền kiểm soát bóng trên phần sân đối phương, khiến đối thủ không thể triển khai bóng và luôn phải giằng co dẫn đến bị hụt hơi ở khoảng thời gian gần cuối trận. Từ thời điểm đó, U23 Việt Nam bất ngờ tràn lên tấn công và ghi bàn "kết liễu" đối phương nhờ những lần thay người chiến thuật hợp lý.

"Rộng cửa" vào chung kết

Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Trung Quốc, đội bóng lần đầu tiên vào bán kết giải châu lục. Trong 2 năm 2024 và 2025, U23 Việt Nam đã có 3 lần đối đầu U23 Trung Quốc tại giải đấu giao hữu quốc tế diễn ra ở nước bạn. Ở những lần cọ xát ấy, U23 Việt Nam đã thi đấu khá tốt và lấn lướt đối thủ.

U23 Việt Nam từng triển khai khả năng pressing đa dạng, chủ động kiểm soát bóng và tấn công, khiến U23 Trung Quốc vất vả trong thế chống đỡ. Nếu không có sự thiên vị của trọng tài, đội chủ nhà khó có thể giành 1 chiến thắng và 1 kết quả hòa sau 3 lần so tài U23 Việt Nam.

Tham dự Giải U23 châu Á 2026, Trung Quốc thể hiện lối chơi phòng ngự khá thực dụng. Qua 4 trận đã đấu, đoàn quân HLV Antonio Puche ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng nhưng giữ sạch lưới nhờ tài năng của thủ thành Li Hao cùng bức tường phòng ngự chủ động. Tuy nhiên, tuyến giữa của Trung Quốc sẽ giảm sút sức mạnh ở trận bán kết khi thiếu vắng tiền vệ Yang Haoyu vì dính 2 thẻ vàng.

Trong khi đó, U23 Việt Nam bước vào vòng bán kết với lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày và có lực lượng gần như đầy đủ. 24 giờ nghỉ nhiều hơn U23 Trung Quốc - đội vượt qua U23 Uzbekistan trong loạt đá luân lưu - sẽ giúp các học trò HLV Kim Sang-sik phục hồi nhanh hơn và có thêm thời gian nghiên cứu, tìm cách giành chiến thắng để trở lại trận chung kết giải đấu.

Tuyển U23 Việt Nam - lúc đó do HLV Park Hang-seo dẫn dắt - từng vào đến trận đấu cuối cùng của sân chơi châu lục năm 2018 và thua U23 Uzbekistan với tỉ số tối thiểu. 

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 20-1. Trước đó, U23 Nhật Bản chạm trán U23 Hàn Quốc lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

U23 Việt Nam có nhiều lợi thế hơn U23 Trung Quốc - Ảnh 2.

 

