Xâm phạm lợi ích quốc gia: Không thể dung thứ

Cũng như không được lợi dụng tự do ngôn luận để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 31-12-2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài 17 năm tù, cùng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam". Cả hai đối tượng này hiện lẩn trốn ở Đức.

Nhiều chiêu trò xuyên tạc

Thời gian qua, lợi dụng mạng xã hội, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài sử dụng chiêu thức tỏ ra có tính lý luận, uyên thâm, khoe mẽ ở nước ngoài, thông thạo ngôn ngữ nước sở tại để dẫn dụ người đọc chấp nhận, tin theo.

Các đối tượng này ra sức thách đố những nhà khoa học, chính giới lý luận của ta về những luận cứ, luận điểm được cho là từ những nguyên tác "gốc" mà C.Mác và Ph.Ăngghen viết hoặc xuất bản bằng tiếng Đức… Nhưng thực ra, cả Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài chưa một lần viết được một bài báo trên báo chí tiếng Đức.

Để tăng hiệu quả xuyên tạc, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài luôn đan cài những tư tưởng, quan điểm Mác-xít và giả danh Mác-xít, đúng - sai lẫn lộn, thậm chí còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giả danh ngôn ngữ của lãnh đạo cấp cao, làm cho người đọc mất phương hướng, không phân biệt được ngay - gian, chính - tà. Từ đó, họ đi tới đối lập, bác bỏ, phủ nhận hệ thống đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước ta, nhằm bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các đối tượng này xuyên tạc những thành tựu của công cuộc đổi mới, xuyên tạc Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm hướng người đọc theo định hướng tư tưởng của họ, mà thực chất chỉ là những tư tưởng chống lại Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN hoặc mong muốn áp đặt mô hình của nước ngoài vào Việt Nam.

Các đối tượng này luôn khoét sâu những điểm hạn chế trong thực thi công vụ của một số cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở; tạo dựng ra cái gọi là "phe này, phái nọ" hay những "cuộc đấu đá", "tranh giành quyền lực"… để gây lòng nghi kỵ, ngờ vực, phá hoại lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khi thực hiện hành vi trên, mục đích của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ XHCN; phá hoại sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong xã hội. Qua đó, xâm phạm sự vững mạnh của chính quyền nhân dân và chế độ XHCN. Vì vậy, những người có lương tri không thể dung thứ cho kẻ xúc phạm Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam.

Lê Trung Khoa (bên trái) và Nguyễn Văn Đài. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Pháp luật nghiêm trị

Thực tế trên thế giới đã chứng minh: Mọi quốc gia đều không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nếu cá nhân nào đó lợi dụng các quyền tự do dân chủ của mình để phá hoại, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến những quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì sẽ bị pháp luật nghiêm trị, bất kể là ai.

Chẳng hạn tại Pháp, ngày 5-1-2026, một tòa án ở thủ đô Paris đã tuyên bố 10 bị cáo có tội trong vụ bắt nạt trên không gian mạng nhằm vào đệ nhất phu nhân Brigitte Macron. Các bị cáo này bị cáo buộc liên quan việc lan truyền các thông tin sai sự thật về giới tính và đời tư của đệ nhất phu nhân Pháp.

Trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn tích cực tiếp thu, học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm tiến bộ của các quốc gia để thực hiện ngày càng tốt hơn những giá trị tự do ngôn luận, tự do báo chí cho mọi công dân. Hơn thế nữa, tự do báo chí, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc vô giới hạn, càng không phải là cái cớ để tung tin giả, xuyên tạc, xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mọi quốc gia trên thế giới đều có khung pháp lý để quản lý báo chí, bảo đảm cân bằng giữa quyền tự do và trách nhiệm xã hội.

Cho nên, việc xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng tự do để làm điều sai trái là công việc nội bộ của Việt Nam. Bất kỳ sự can thiệp của quốc gia, tổ chức, cá nhân nào vào công tác điều tra, xử lý các đối tượng nêu trên đều không phù hợp với nguyên tắc, nội dung của luật pháp quốc tế.

Mặt khác, pháp luật chỉ tạo điều kiện khoan hồng cho những người thực sự hối lỗi, cải tạo tốt. Pháp luật không thể dung thứ cho những kẻ như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, khi họ bất chấp mọi thủ đoạn để chống lại Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân. Có thể khẳng định những luận điệu như trong các bài viết của một số "cây bút" bảo vệ Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài không xuất phát từ thiện chí xây dựng mà nhằm phục vụ mưu đồ chính trị, chống phá.

Việc vạch trần bản chất, thủ đoạn của các luận điệu đó, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với tinh thần "thượng tôn pháp luật" là yêu cầu cấp thiết, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các bản án sơ thẩm đều khẳng định cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Hành vi của các đối tượng này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc xử lý nghiêm khắc không chỉ nhằm trừng trị cá nhân vi phạm pháp luật mà còn mang ý nghĩa giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.



