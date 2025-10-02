Xây dựng Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) - vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, diễn ra vào ngày 18-9.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ quan điểm phải bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách trước mắt vừa chiến lược lâu dài, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Phải xử lý hài hòa mối quan hệ: An ninh để phát triển, phát triển phải đi đôi với an ninh. Lấy phòng ngừa chủ động là chính, đi trước một bước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Từ các quan điểm trên, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong năm 2025 phải tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu. Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng an ninh mạng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Phát triển và ứng dụng thuật toán mật mã tiên tiến, tập trung nguồn lực quốc gia để nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi chiến lược như công nghệ mật mã, thiết kế và sản xuất chip bảo mật "Make in Vietnam". Rà soát và tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các hệ thống thông tin quan trọng, các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính, y tế, giáo dục, bảo hiểm, tư pháp… coi đây là tài sản chiến lược, nền tảng quản trị quốc gia hiện đại.

Tổng Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Bộ Công an phối hợp nghiên cứu đề xuất và triển khai chính sách đặc thù (lương, phúc lợi) để thu hút và giữ chân chuyên gia an ninh mạng làm việc hoặc cộng tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Về một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung hoàn thành ngay trong năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia trở thành nền tảng dùng chung trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm bảo vệ an ninh mạng vòng ngoài cho các hệ thống thông tin, tài nguyên trọng yếu trên internet của các cơ quan ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam. Hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong tháng 11-2025.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trong hệ thống chính trị. Hoàn thành trong tháng 9-2025.