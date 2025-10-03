HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xây "lố" độ lùi, nhiều căn hộ nhà ở xã hội bị từ chối cấp sổ

Q.Nhật

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã từ chối cấp "sổ hồng" cho nhiều căn hộ tại khu nhà ở xã hội Aranya Huế do vi phạm độ lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ.

Ngày 3-10, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế cho biết việc từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất (sổ đỏ) cho một số căn hộ tại dự án nhà ở xã hội – chung cư Aranya (phường Vỹ Dạ, TP Huế) là do công trình này vi phạm độ lùi xây dựng so với giấy phép.

Nhà ở xã hội xây "lố" độ lùi, nhiều căn hộ bị từ chối cấp sổ đỏ - Ảnh 1.

Khu nhà CT3 thuộc dự án nhà ở xã hội Aranya Huế vi phạm độ lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ.

Theo đơn vị này, trong tổng số 221 hồ sơ đăng ký cấp "sổ hồng" của người nhận chuyển nhượng tại dự án do Công ty CP Aranya Việt Nam làm chủ đầu tư, đã có 218 hồ sơ được giải quyết và cấp sổ. Tuy nhiên, 3 hồ sơ thuộc khối nhà CT3 gồm các căn hộ 6C8 tầng 6, 5C3 tầng 5 và 3C19 tầng 3 bị từ chối tiếp nhận.

Lý do được đưa ra là công trình xây dựng không đảm bảo đúng độ lùi theo giấy phép xây dựng điều chỉnh được Sở Xây dựng TP Huế cấp ngày 20-5-2020 đối với khối CT3 và CT4 (chưa xây dựng).

Nhà ở xã hội xây "lố" độ lùi, nhiều căn hộ bị từ chối cấp sổ đỏ - Ảnh 2.

Phía Bắc của khu nhà CT3 vi phạm độ lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ.

Theo tìm hiểu, giấy phép xây dựng điều chỉnh được cấp, khu CT3 và CT4 có độ lùi 6,67 m so với chỉ giới đường đỏ đường quy hoạch phía Bắc khu đất. Tuy nhiên, thực tế qua đo đạc, công trình CT3 xây dựng thì độ lùi chỉ 4,86 m.

Căn cứ Nghị định 101/2024/NĐ-CP, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế khẳng định những hồ sơ này không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, do không đảm bảo tính thống nhất pháp lý và hồ sơ chưa đầy đủ thành phần. Ngày 6-8, cơ quan này đã có văn bản trả lại hồ sơ cho người nhận chuyển nhượng, đồng thời thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Huế và Công ty CP Aranya Việt Nam, hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục các thủ tục pháp lý cần thiết.

Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế chưa nhận được bất kỳ hồ sơ bổ sung hay đề nghị điều chỉnh nào từ phía chủ đầu tư đối với 3 căn hộ tại khu nhà ở xã hội nêu trên. Do đó, việc cấp "sổ hồng" cho các trường hợp này chỉ có thể tiến hành sau khi cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đưa ra ý kiến xử lý đối với phần công trình vi phạm.

Dự án nhà ở xã hội Aranya gồm 3 khối nhà cao tầng CT1, CT2, CT3 với tổng cộng 512 căn hộ. Riêng khối CT3 có thêm tầng lửng, trong đó tầng 1 và tầng lửng được quy hoạch làm khu dịch vụ thương mại, để xe và sinh hoạt cộng đồng; các tầng từ 2 đến 9 được bố trí căn hộ. Từ năm 2020, chủ đầu tư đã mở bán đợt 1 với 156 căn hộ, diện tích dao động 45–70 m². Theo ghi nhận, hướng mặt tiền khu nhà CT3 tiếp giáp với đường quy hoạch phía Bắc khu đất có rất nhiều căn hộ.

