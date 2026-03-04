Xe chở Atletico Madrid vỡ kính giữa “biển lửa”, Barcelona suýt làm nên kỳ tích

Tờ Marca mô tả "bầu không khí thù địch" do nhóm CĐV quá khích Barcelona gây ra trong bối cảnh lượt đi hồi tuần trước đội nhà thua trắng 4 bàn trên sân Metropolitano.

Đông đảo cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để ngăn ngừa bạo loạn khi đám đông người hâm mộ tụ tập bên ngoài sân vận động Nou Camp tối 3-3 (giờ địa phương).

Cảnh sát chống bạo động dàn hàng bên ngoài sân Nou Camp khi các cổ động viên Barcelona tập trung ồn ào tối 3-3 (giờ địa phương).

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng dài người hâm mộ đứng kín đường phố, họ đốt pháo sáng tạo nên màn đêm đỏ rực, trong khi cảnh sát cầm dùi cui giám sát tình hình.

Nội dung một đoạn video cho thấy cảnh sát phải đá văng một quả pháo sáng sau khi nó rơi xuống mặt đất, ngay trước khi xe buýt của Atletico đến nơi.

Nhóm "hooligan địa phương" sau đó bắt đầu ném vật thể về phía đoàn xe khi HLV Diego Simeone và các cầu thủ xuất hiện.

Tờ báo Tây Ban Nha cho biết một trong những vật thể đã "trúng mục tiêu" và "làm vỡ kính xe buýt chính thức của đội" giữa cảnh hỗn loạn.

Có thông tin cho rằng thầy trò HLV Simeone trở thành "mục tiêu dễ dàng" do họ đi vào qua một cổng riêng, tách biệt với cổng của đội Barcelona – nơi phần lớn cảnh sát xứ Catalan được bố trí.

Xe buýt chở đội Barcelona (ảnh) được chào đón nồng nhiệt khi đến nơi, còn xe buýt chở đội Atletico Madrid được cho là đã bị tấn công.

Trong khi đó, người hâm mộ chủ nhà chào đón xe buýt chở thầy trò HLV Hansi Flick bằng pháo hoa và hô vang "Chúng ta làm được! Chúng ta làm được!", ám chỉ có thể lật ngược thế cờ thua 0-4 ở lượt đi.

Thực tế, cuộc so tài vừa kết thúc rạng sáng 4-3 (giờ Hà Nội) chứng kiến Barcelona giành chiến thắng với tỉ số 3-0 nhờ cú đúp của tiền vệ Marc Bernal, trong khi tiền đạo Raphinha ghi bàn còn lại.

Kết quả này vẫn khiến gã khổng lồ xứ Catalan thua chung cuộc với tổng tỉ số 3-4, chấp nhận nhường tấm vé vào chung kết cho đối thủ Atletico Madrid.