Xe chở Atletico Madrid vỡ kính giữa “biển lửa”, Barcelona suýt làm nên kỳ tích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Xe chở Atletico Madrid vỡ kính giữa “biển lửa”, Barcelona suýt làm nên kỳ tích

Đăng Minh

(NLĐO) – Xe buýt chở đội Atletico Madrid bị ném vỡ cửa kính khi hướng về sân Nou Camp để đối đầu Barcelona ở lượt về bán kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha.

Tờ Marca mô tả "bầu không khí thù địch" do nhóm CĐV quá khích Barcelona gây ra trong bối cảnh lượt đi hồi tuần trước đội nhà thua trắng 4 bàn trên sân Metropolitano.

Đông đảo cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để ngăn ngừa bạo loạn khi đám đông người hâm mộ tụ tập bên ngoài sân vận động Nou Camp tối 3-3 (giờ địa phương).

Xe chở Atletico Madrid vỡ kính giữa “biển lửa”, Barcelona suýt làm nên kỳ tích - Ảnh 1.

Cảnh sát chống bạo động dàn hàng bên ngoài sân Nou Camp khi các cổ động viên Barcelona tập trung ồn ào tối 3-3 (giờ địa phương).

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng dài người hâm mộ đứng kín đường phố, họ đốt pháo sáng tạo nên màn đêm đỏ rực, trong khi cảnh sát cầm dùi cui giám sát tình hình.

Nội dung một đoạn video cho thấy cảnh sát phải đá văng một quả pháo sáng sau khi nó rơi xuống mặt đất, ngay trước khi xe buýt của Atletico đến nơi. 

Nhóm "hooligan địa phương" sau đó bắt đầu ném vật thể về phía đoàn xe khi HLV Diego Simeone và các cầu thủ xuất hiện.

Tờ báo Tây Ban Nha cho biết một trong những vật thể đã "trúng mục tiêu" và "làm vỡ kính xe buýt chính thức của đội" giữa cảnh hỗn loạn.

Có thông tin cho rằng thầy trò HLV Simeone trở thành "mục tiêu dễ dàng" do họ đi vào qua một cổng riêng, tách biệt với cổng của đội Barcelona – nơi phần lớn cảnh sát xứ Catalan được bố trí.

Xe chở Atletico Madrid vỡ kính giữa “biển lửa”, Barcelona suýt làm nên kỳ tích - Ảnh 2.

Xe buýt chở đội Barcelona (ảnh) được chào đón nồng nhiệt khi đến nơi, còn xe buýt chở đội Atletico Madrid được cho là đã bị tấn công.

Trong khi đó, người hâm mộ chủ nhà chào đón xe buýt chở thầy trò HLV Hansi Flick bằng pháo hoa và hô vang "Chúng ta làm được! Chúng ta làm được!", ám chỉ có thể lật ngược thế cờ thua 0-4 ở lượt đi.

Thực tế, cuộc so tài vừa kết thúc rạng sáng 4-3 (giờ Hà Nội) chứng kiến Barcelona giành chiến thắng với tỉ số 3-0 nhờ cú đúp của tiền vệ Marc Bernal, trong khi tiền đạo Raphinha ghi bàn còn lại.

Kết quả này vẫn khiến gã khổng lồ xứ Catalan thua chung cuộc với tổng tỉ số 3-4, chấp nhận nhường tấm vé vào chung kết cho đối thủ Atletico Madrid.

Xe chở Atletico Madrid vỡ kính giữa “biển lửa”, Barcelona suýt làm nên kỳ tích - Ảnh 3.

Barcelona suýt làm nên kỳ tích khi thua 0-4 ở lượt đi nhưng thắng 3-0 ở lượt về bán kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha hôm 4-3. Ảnh: Marca

Tin liên quan

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh

(NLĐO) - Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc, Real Madrid thăng hoa trên bảng xếp hạng sức mạnh cấp CLB bóng đá châu Âu tuần từ 16 đến 22-2.

Gục ngã cay đắng ở derby Catalunya, Barcelona ôm hận với cuộc đua La Liga

(NLĐO) – Màn ngược dòng ấn tượng trước nhà đương kim vô địch Barcelona giúp chủ nhà Girona tạm bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm ở cuối bảng xếp hạng La Liga.

Hàng thủ sụp đổ, Barcelona thảm bại khó tin bán kết Cúp Nhà vua

(NLĐO) – Tham vọng giành "cú ăn 4" của Barcelona bị giáng một đòn đau khi đoàn quân xứ Catalan thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua

barca Barcelona Atletico Madrid CĐV quá khích Nou Camp Cup Nhà Vua Camp Nou
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo