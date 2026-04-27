Xe đầu kéo cháy dữ dội lúc rạng sáng ở TPHCM

Ngày 27-4, Công an phường Cát Lái, TPHCM đang điều tra nguyên nhân xe đầu kéo cháy ngùn ngụt trên đường Đồng Văn Cống.

CLIP: Xe đầu kéo cháy dữ dội.

Hơn 4 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo chạy trên đường Đồng Văn Cống, hướng từ đường Mai Chí Thọ đi vòng xoay Mỹ Thủy. Khi qua cầu Giồng Ông Tố, phường Cát Lái khoảng 400m thì tông dải phân cách, sau đó xe lao lên lề.

Lúc này, lửa bất ngờ bùng phát từ xe, nhanh chóng bao trộm phần đầu kéo. Tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài.

Phòng Cánh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hỏa hoạn nhanh chóng được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng nhiều hàng hóa bị thiêu rụi.

Xe đầu kéo bị thiêu rụi.