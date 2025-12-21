HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Không gian nghệ thuật công cộng định kỳ đầu tiên của Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO)- La Musica giới thiệu mô hình không gian nghệ thuật công cộng hoạt động định kỳ mỗi cuối tuần.

La Musica- mô hình không gian nghệ thuật công cộng định kỳ

Không gian nghệ thuật công cộng định kỳ đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 1.

Chương trình được dàn dựng theo cấu trúc "city art weekend"

Chương trình "When the Bell rings - The Sound of Hope" tối 20-12 tại Công viên trung tâm La Vida Residences (Vũng Tàu) đánh dấu lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật công cộng tại Việt Nam mang tên La Musica. Chương trình được dàn dựng theo cấu trúc của các nền tảng "city art weekend" quốc tế, với chuỗi hoạt động liền mạch từ chiều đến tối.

Trước đó, khuôn viên sự kiện hoạt động như một không gian trải nghiệm văn hoá với workshop, creative fair, carnival, ẩm thực và chiếu phim ngoài trời, hướng tới việc hình thành thói quen tham gia văn hoá định kỳ cho cộng đồng. Sự kiện ra mắt có sự tham gia của hơn 80 nghệ sĩ biểu diễn gồm Dàn hợp xướng La Musica Choir, Vietnam Marching Band, Vũ Thảo My, Phạm Đình Thái Ngân, Thanh Ngọc,..

Một cấu trúc văn hoá đã trở thành nền tảng quen thuộc tại nhiều đô thị sáng tạo trên thế giới, nhưng đến nay vẫn là khoảng trốngđáng kể trong hệ sinh thái văn hoá - nghệ thuật tại Việt Nam. 

Tại các thành phố như Liverpool, Seoul, Singapore, Melbourne, Barcelona hay Portland, các mô hình "city art weekend" hoặc nền tảng nghệ thuật công cộng vận hành thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công nghiệp văn hoá. 

Đây là nơi nghệ sĩ có không gian thực hành và tiếp cận công chúng, nơi cộng đồng hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị, thúc đẩy du lịch và kinh tế sáng tạo.

Điểm đến cuối tuần cho du khách

Không gian nghệ thuật công cộng định kỳ đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 2.

Ca sĩ Thanh Ngọc và Vũ Thảo My

La Musica ra đời trong bối cảnh đó, với mục tiêu thử nghiệm một mô hình phát triển văn hoá dài hạn: xây dựng không gian nghệ thuật ngoàitrời chuyên nghiệp, hoạt động định kỳ mỗi cuối tuần, kết hợp biểu diễn âm nhạc, workshop sáng tạo, chiếu phim, nghệ thuật đường phố và các hoạt động cộng đồng dành cho nhiều thế hệ.

Chia sẻ về mô hình này, ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc Điều hành dự án La Musica, Ủy viên BCH, Phó Trưởng Chi nhánh TP HCM – Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam (VCIDA), cho biết: "Đầu tư cho công nghiệp văn hoá không chỉ là đầu tư cho sự kiện hay sản phẩm đơn lẻ, mà là đầu tư cho hạ tầng văn hoá - nơi nghệ thuật có thể diễn ra thường xuyên và bền vững. Ở nhiều quốc gia, các không gian nghệ thuật công cộng hoạt động định kỳ chính là nền móng của hệ sinh thái sáng tạo. 

La Musica được xây dựng như một thử nghiệm cho cách tiếp cận đó tại Việt Nam, bắt đầu từ việc tạo ra sân khấu ổn định cho nghệ sĩ và hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật cho cộng đồng". 

Không gian nghệ thuật công cộng định kỳ đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 3.

Mô hình tăng sức sống văn hóa

Theo ông Toàn, mô hình như La Musica không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, mà còn góp phần tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ phát triển nghề nghiệp, giúp đô thị gia tăng sức sống văn hoá và từng bước hình thành chuỗi giá trị cho ngành công nghiệp sáng tạo, từ sản xuất, trình diễn đến tiếp cận công chúng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai các chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá và kinh tế sáng tạo như một trụ cột tăng trưởng mới, sự xuất hiện của những không gian nghệ thuật công cộng vận hành dài hạn được xem là yếu tố nền tảng. 

La Musica được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một mô hình thử nghiệm, góp phần chuyển dịch tư duy từ "làm sự kiện" sang "xây dựng hạ tầng văn hoá", từ đó mở ra khả năng nhân rộng tại các đô thị khác trong tương lai.

    Thông báo