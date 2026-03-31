Xem truyền hình trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc trên kênh nào?

Trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026, sẽ được trực tiếp trên FPT Play.

Trận đấu giữa chủ nhà U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam ở lượt cuối sẽ diễn ra lúc 18 giờ 35 phút trong hôm nay (31-3). Vấn đề việc đàm phán bản quyền trận đấu này cũng chỉ vừa hoàn tất và công bố trong sáng nay.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam tạm xếp cuối bảng với 1 điểm (hòa 1, thua 1). Dẫn đầu tại giải này là U23 Thái Lan với 4 điểm, trong khi U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên cùng có 2 điểm, nhưng đội chủ nhà xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng vào chiều nay

Dù không còn cơ hội vô địch, cuộc chạm trán với U23 Trung Quốc vẫn mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh.

Đây là giai đoạn đội tuyển rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi hướng đến Asiad 2026, nên mỗi trận đấu đều là cơ hội cọ xát quý giá, đặc biệt trước đối thủ có thực lực như Trung Quốc.

Giải giao hữu CFA Team China là giải đấu thường niên do LĐBĐ Trung Quốc (CFA) tổ chức. Năm nay, giải diễn ra tại Tây An với sự góp mặt của 4 đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Triều Tiên và Trung Quốc, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định nhà vô địch.

