Lao động

Tăng lương tối thiểu từ 1-1-2026: Doanh nghiệp phải điều chỉnh những khoản nào?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Lương tối thiểu tăng, doanh nghiệp buộc điều chỉnh lương, bảo hiểm, kinh phí Công đoàn và nhiều chế độ liên quan tránh vi phạm pháp luật

Từ ngày 1-1-2026, theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng. Việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương của người lao động mà còn kéo theo nghĩa vụ pháp lý và chi phí bắt buộc liên quan đến bảo hiểm, kinh phí Công đoàn và nhiều chế độ khác. Doanh nghiệp nếu không rà soát kịp thời rất dễ vi phạm pháp luật lao động.

Doanh nghiệp có bắt buộc tăng lương không? 

Doanh nghiệp buộc phải tăng lương cho người lao động đang hưởng mức lương tối thiểu vùng. Theo Điều 90 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Vì vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1-1-2026, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh tăng lương cho những người lao động đang hưởng lương theo mức tối thiểu vùng.

Tăng lương tối thiểu từ 1-1-2026: Doanh nghiệp không thể bỏ qua những lưu ý này - Ảnh 1.

Lương tối thiểu vùng tăng từ 1-1-2026 sẽ tác động trực tiếp đến chi phí nhân sự của doanh nghiệp

Không được "bù trừ" bằng cách cắt phụ cấp, quyền lợi

Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương đã áp dụng để bù vào việc tăng lương tối thiểu.

Cụ thể, không được cắt giảm: Tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm; Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; Các khoản phụ cấp, chế độ khác theo quy định pháp luật lao động.

Đối với những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động (Trả lương cho người lao động đã qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu; Trả lương cho công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại cao hơn ít nhất 7%), doanh nghiệp tiếp tục phải thực hiện, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Tăng lương tối thiểu từ 1-1-2026: Doanh nghiệp không thể bỏ qua những lưu ý này - Ảnh 2.

Doanh nghiệp cần rà soát lại tiền lương và các chế độ liên quan trước khi chính sách mới có hiệu lực

Những khoản chi phí nào của doanh nghiệp sẽ tăng theo?

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất.

Vì vậy, khi lương tối thiếu vùng tăng, DN đang đóng BHXH theo mức lương tối thiểu vùng phải tăng mức đóng. Trường hợp DN đã đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức cao hơn lương tối thiểu thì không phải điều chỉnh.

ĐỌC THÊM

Theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP, DN phải đóng 2% kinh phí Công đoàn trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Khi tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tăng theo lương tối thiểu vùng, khoản kinh phí Công đoàn cũng tăng tương ứng, làm gia tăng tổng chi phí nhân sự.

Tiền lương ngừng việc (Điều 99 Bộ luật Lao động 2019) không được thấp hơn lương tối thiểu mới. Lương khi chuyển công việc khác so với hợp đồng lao động (Điều 29 Bộ luật Lao động 2019): 30 ngày đầu: giữ nguyên lương cũ. Sau đó: ít nhất bằng 85% lương cũ và không được thấp hơn lương tối thiểu.

Doanh nghiệp cần làm gì trước ngày 1-1-2026?

Rà soát toàn bộ thang- bảng lương; Điều chỉnh lương người hưởng mức tối thiểu vùng; Không cắt phụ cấp, quyền lợi đã áp dụng; Rà soát mức đóng BHXH, BHYT, BHTN; Tính lại kinh phí Công đoàn; Điều chỉnh lương ngừng việc, lương khi chuyển công việc.


người lao động doanh nghiệp tăng lương điều chỉnh lương lương tối thiểu
