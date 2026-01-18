HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: 8 giải độc đắc đang “truy tìm” người trúng

Thu Tâm

(NLĐO) - Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại TPHCM 6 lần, Đồng Tháp và Cần Thơ mỗi nơi 2 lần

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 kỳ quay mở thưởng tương đương với 22 giải độc đắc. Tuy nhiên, có 8 giải độc đắc đến chiều 18-1 vẫn chưa lộ diện người trúng nên rất nhiều đại lý vé số đang "truy tìm" những chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam: 8 Giải độc đắc chưa tìm thấy người trúng - Ảnh 1.

Tuần qua, vé số Tây Ninh trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 11-1, giải độc đắc (dãy số 820025) trúng tại An Giang.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 656152) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 757054) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 12-1, giải độc đắc (dãy số 965406) cũng chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 941284) cũng chưa xác định được địa phương có người trúng thưởng.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 677688) trúng tại TPHCM.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 13-1, giải độc đắc (dãy số 075394) chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 668726) cũng chưa xuất hiện người trúng thưởng 28 tỉ đồng.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 833192) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 14-1, giải độc đắc (dãy số 420771) "ở lại" TP Cần Thơ.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 440871) trúng tại TPHCM.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 311981) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 15-1, giải độc đắc (dãy số 346307) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 430028) "ở lại" Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 397902) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 16-1, giải độc đắc (dãy số 670271) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 962541) chưa lộ diện người trúng.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 674308) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 17-1, giải độc đắc (dãy số 668477) trúng tại TPHCM.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 426716) cũng trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 053067) chưa tìm ra khách hàng trúng thưởng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 17-1, giải độc đắc (dãy số 384224) trúng tại Đồng Tháp.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại TPHCM 6 lần, Đồng Tháp và Cần Thơ mỗi nơi 2 lần; Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long mỗi nơi 1 lần. Đây cũng là tuần có số lượng giải độc đắc nhiều nhất chưa lộ diện người trúng.

