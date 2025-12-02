HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài đã tìm ra người trúng thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam đã xác định được người trúng giải độc đắc vé số TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp

Sáng sớm 2-12, nhiều đại lý vé số đã liên tục chia sẻ về giải đặc biệt xổ số miền Nam. 

Theo đó, giải đặc biệt (dãy số 569537) của vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 1-2, đã xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt là đại lý vé số Nhân Kiều ở Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Người trúng Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ Đồng đã lộ diện - Ảnh 1.

Người trúng Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ Đồng đã lộ diện - Ảnh 2.

Vé số Đồng Tháp đã lộ diện chủ nhân may mắn trúng đặc biệt và an ủi. Ảnh: ĐLVS Nhân Kiều

Ngoài ra, giải an ủi vé số Đồng Tháp còn được 3 đại lý vé số ở Tây Ninh đổi thưởng là Nhân Kiều, Huy Thơ và đại lý Yến Phương.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải đặc biệt (dãy số 986053) của vé số Cà Mau đã "nổ" tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt và an ủi là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trong khi đó, giải đặc biệt (dãy số 953117) của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 1-12, cũng đã xác định chủ nhân trúng 28 tỉ đồng là tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt là đại lý vé số Lộc Phát ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người trúng Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ Đồng đã lộ diện - Ảnh 3.

Giải đặc biệt và an ủi vé số cà Mau trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Hoàng

Người trúng Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ Đồng đã lộ diện - Ảnh 4.

Giải đặc biệt vé số TPHCM trúng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Lộc Phát

Hôm nay, xổ số miền Nam tiếp sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, vé số Vũng Tàu và vé số Bạc Liêu.

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp kỳ lạ của giải độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt mạng xã hội

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp kỳ lạ của giải độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt mạng xã hội

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận sự trùng hợp kỳ lạ của giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại một tỉnh ở miền Tây

Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có nhiều người trúng độc đắc và an ủi

(NLĐO) – Nhiều khách hàng ở TPHCM và Tây Ninh may mắn trúng trọn giải độc đắc và giải an ủi của xổ số miền Nam mở thưởng ngày 28 và 29-11

Xổ số miền Nam: Cách nhận thưởng giải đặc biệt 18 tỉ đồng của nam khách hàng ở TPHCM

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam đã xác định một nam khách hàng ở TPHCM trúng giải đặc biệt vé số Trà Vinh

