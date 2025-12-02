HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Hai anh em ruột ở TPHCM trúng độc đắc 44 tỉ đồng gây sốt mạng xã hội

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận 2 anh em ruột ở TPHCM trúng độc đắc vé số Cà Mau và vé số Trà Vinh

Những ngày qua, sau khi chị Thùy Dương, chủ đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM chia sẻ thông tin liên quan đến việc 2 anh em ruột ở Thủ Dầu Một cùng trúng giải đặc biệt xổ số miền Nam đã khiến dân mạng tỏ ra "phát số" vì thích thú.

Hai anh em ruột ở TPHCM trúng độc đắc Xổ số miền Nam gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Hai anh em ruột ở TPHCM trúng độc đắc Xổ số miền Nam gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 2.

Chị Thùy Dương chia sẻ hình ảnh người anh ở Thủ Dầu Một trúng đặc biệt 26 tỉ đồng vào ngày 5-5. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Theo đó, người anh đã trúng giải đặc biệt (dãy số 806774) 26 tỉ đồng đối với vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng vào chiều 5-5-2025. Nơi đổi thưởng giải đặc biệt cho người anh là đại lý vé số Thùy Dương.

Đến ngày 28-11 vừa qua, đến lượt người em trúng giải đặc biệt (dãy số 240446) 18 tỉ đồng vé số Trà Vinh. Nơi đổi thưởng giải đặc biệt cho người em cũng là đại lý vé số Thùy Dương.

"Ông anh trúng 26 tỉ, ông em trúng 18 tỉ. Quả là may mắn" – chị Thùy Dương chia sẻ.

Bài chia sẻ trên facebook của chị Thùy Dương đã nhận được hàng ngàn lượt thích và hơn 400 lượt bình luận. Trong đó, rất nhiều người đã vào "xin vía trúng đặc biệt". Thậm chí, có người còn bình luận vui rằng "Tới cháu ruột nhé 2 chú"; hoặc "Xin vía 2 chú cho con mai trúng đặc biệt 5 tờ…".

Hai anh em ruột ở TPHCM trúng độc đắc Xổ số miền Nam gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 3.

Đại diện đại lý vé số Thùy Dương chia sẻ hình ảnh những tờ vé số mà người em trúng đặc biệt vào ngày 28-11. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Mới đây, mạng xã hội cũng "phát sốt" trước việc một người đàn ông hành nghề buôn bán ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã trúng đặc biệt (dãy số 627072) lần 2 đối với 4 tờ vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng chiều 11-11.

Vì là lần thứ 2 trúng đặc biệt nên người đàn ông này không vội đổi thưởng liền mà chọn ngày lành tháng tốt để gọi đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long sang đổi thưởng vào ngày 20-11.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Lộ diện tiệm vàng và đại lý đổi thưởng độc đắc 3 đài

Xổ số miền Nam: Lộ diện tiệm vàng và đại lý đổi thưởng độc đắc 3 đài

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận thêm nhiều chủ nhân may mắn trúng độc đắc vé số Kiên Giang, Tiền Giang và Bình Thuận

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp kỳ lạ của giải độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt mạng xã hội

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận sự trùng hợp kỳ lạ của giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại một tỉnh ở miền Tây

Cần Thơ: Phó Giám đốc Sở Tài chính làm quyền Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

(NLĐO) - Ông Diệp Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, được biệt phái và phân công giữ chức quyền Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

vé số xổ số XSMN mạng xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu tỉnh Đồng Tháp XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt xổ số hôm nay KQXS kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc kết quả xổ số miền nam xổ số kiết thiết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo