Những ngày qua, sau khi chị Thùy Dương, chủ đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM chia sẻ thông tin liên quan đến việc 2 anh em ruột ở Thủ Dầu Một cùng trúng giải đặc biệt xổ số miền Nam đã khiến dân mạng tỏ ra "phát số" vì thích thú.

Chị Thùy Dương chia sẻ hình ảnh người anh ở Thủ Dầu Một trúng đặc biệt 26 tỉ đồng vào ngày 5-5. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Theo đó, người anh đã trúng giải đặc biệt (dãy số 806774) 26 tỉ đồng đối với vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng vào chiều 5-5-2025. Nơi đổi thưởng giải đặc biệt cho người anh là đại lý vé số Thùy Dương.

Đến ngày 28-11 vừa qua, đến lượt người em trúng giải đặc biệt (dãy số 240446) 18 tỉ đồng vé số Trà Vinh. Nơi đổi thưởng giải đặc biệt cho người em cũng là đại lý vé số Thùy Dương.

"Ông anh trúng 26 tỉ, ông em trúng 18 tỉ. Quả là may mắn" – chị Thùy Dương chia sẻ.

Bài chia sẻ trên facebook của chị Thùy Dương đã nhận được hàng ngàn lượt thích và hơn 400 lượt bình luận. Trong đó, rất nhiều người đã vào "xin vía trúng đặc biệt". Thậm chí, có người còn bình luận vui rằng "Tới cháu ruột nhé 2 chú"; hoặc "Xin vía 2 chú cho con mai trúng đặc biệt 5 tờ…".

Đại diện đại lý vé số Thùy Dương chia sẻ hình ảnh những tờ vé số mà người em trúng đặc biệt vào ngày 28-11. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Mới đây, mạng xã hội cũng "phát sốt" trước việc một người đàn ông hành nghề buôn bán ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã trúng đặc biệt (dãy số 627072) lần 2 đối với 4 tờ vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng chiều 11-11.

Vì là lần thứ 2 trúng đặc biệt nên người đàn ông này không vội đổi thưởng liền mà chọn ngày lành tháng tốt để gọi đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long sang đổi thưởng vào ngày 20-11.