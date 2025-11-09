Xổ số miền Nam: Đại lý Thần Tài bán trúng độc đắc và an ủi nguyên cây vé số

Sáng 9-11, thông tin từ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 476053) 12 tờ vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 8-11.

Đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long đã đổi thưởng 24 tỉ đồng cho khách hàng trúng đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Duy

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long đã đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt 1 tờ và trúng an ủi 47 tờ vé số Bình Phước; 1 vé trúng đặc biệt còn lại vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn. Đại lý này là nơi giao vé cho người bán lẻ bán trúng giải đặc biệt và an ủi vé số Bình Phước.

Cùng ngày mở thưởng với vé số Bình Phước, 1 cây gồm 140 tờ vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An phát hành, đã trúng đặc biệt và an ủi tại đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh cũng là địa bàn được xác định có khách hàng trúng giải an ủi vé số TPHCM, còn giải an ủi vé số Hậu Giang trúng tại Vĩnh Long.

Đại lý vé số Thanh Vân ở Vĩnh Long là nơi phân phối vé số Bình Phước và Hậu Giang trúng thưởng lớn. Ảnh: ĐLVS Thân Vân

1 cây vé số gồm 140 tờ đã trúng đặc biệt và an ủi tại xã cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Trước đó, trong 2 ngày 6 và 7-11, giải đặc biệt của vé số Vĩnh Long và Bình Thuận đều "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.