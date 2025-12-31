Xổ số miền Nam: Nhiều người đến đại lý đổi thưởng độc đắc chiều cuối năm

Chiều 31-12, trước khi kết quả xổ số kỳ mở thưởng cuối cùng trong năm 2025 được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc các khách hàng đã đến đổi thưởng giải độc đắc của xổ số miền Nam.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 7 vé Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Đại lý vé số Hổ ở Cà Mau cũng vừa đổi thưởng 10 tỉ đồng cho khách hàng trúng độc đắc vé số Bạc Liêu. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh chia sẻ việc vừa đổi thưởng cho khách hàng mắn trúng độc đắc (dãy số 852037) 7 tờ vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 29-12.

Đối với vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 30-12, giải độc đắc (dãy số 292496) vừa được đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau đổi thưởng cho khách hàng trúng 5 vé.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 131861) của vé số Bến Tre cũng vừa được đại lý vé số Phước Lộc ở tỉnh Đồng Tháp đổi thưởng cho một khách hàng trúng 1 vé.