Xổ số miền Nam: Nhiều công nhân vui mừng vì trúng số dịp Tết Dương lịch

Sáng 1-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam đối với kỳ mở thưởng cuối cùng năm 2025 được công bố, nhiều công nhân ở tỉnh Tây Ninh đã vào trang Facebook của một đại lý vé số ở tỉnh này để bàn tán rôm rả về việc nhiều công nhân đã may mắn trúng lớn dãy số đẹp ngay dịp Tết Dương lịch.

Kết quả xổ số miền Nam kỳ mở thưởng cuối cùng của năm 2025. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, khi đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh chia sẻ dòng trạng thái "Đặc biệt Sóc Trăng trúng ở Tây Ninh nhé bà con. Ai chưa dò lấy ra dò", thì lập tức nhận được "bão" bình luận từ khách hàng, như: "Công ty mình an ủi Sóc Trăng 50 triệu quá trời"; "Công nhân ở Công ty Visarim Orume tại Hòa Thành trúng nè"; "Ở bên bộ phận kéo của công ty trúng hả bạn?"; "Tết Dương lịch được trúng số, vui quá trời luôn"...

Một công nhân khác cũng tỏ ra tiếc nuối khi để lại bình luận: "Hồi sáng thấy dãy số đẹp này mà mình không mua".

Theo các đại lý vé số, giải độc đắc (dãy số 878688) và giải an ủi của vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 31-12, được xác định tiếp tục trúng ở tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, đến sáng nay, chỉ mới có những người trúng giải an ủi đã đến nhiều đại lý ở Tây Ninh để đổi thưởng còn chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Tuần trước, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam đã trúng tại tỉnh Tây Ninh đến 6 lần.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng kỳ vé đầu tiên của năm 2026 đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.