Xổ số miền Nam: Sáng 19-1, bất ngờ với giải độc đắc và giải an ủi của 3 đài

Sáng 19-1, sau khi kết quả của xổ số miền Nam được công bố, giải độc đắc và giải an ủi của 3 đài vẫn chưa lộ diện người trúng khiến các đại lý vé số và nhiều khách hàng đang tỏ ra rất bất ngờ.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 18-1. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 18-1, giải độc đắc (dãy số 780984) và giải an ủi vẫn chưa lộ diện địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Tương tự, mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 442231) và giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng chưa tìm ra khách hàng may mắn.

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 796131) 28 tỉ đồng và giải an ủi vẫn đang "bặt vô âm tín" sau một ngày có kết quả mở thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 820025) của vé số Kiên Giang trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc (dãy số 656152) của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 757054) của vé số Đà Lạt tới nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Hôm nay (19-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.