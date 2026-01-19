Xổ số miền Nam: Sáng 19-1, bất ngờ với giải độc đắc và giải an ủi của 3 đài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng 19-1, bất ngờ với giải độc đắc và giải an ủi của 3 đài

Thu Tâm

(NLĐO) – Hôm nay (19-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Sáng 19-1, sau khi kết quả của xổ số miền Nam được công bố, giải độc đắc và giải an ủi của 3 đài vẫn chưa lộ diện người trúng khiến các đại lý vé số và nhiều khách hàng đang tỏ ra rất bất ngờ.

Kết quả Xổ số miền Nam 19 - 1: Giải độc đắc và giải an ủi chưa có người trúng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 18-1. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 18-1, giải độc đắc (dãy số 780984) và giải an ủi vẫn chưa lộ diện địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Tương tự, mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 442231) và giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng chưa tìm ra khách hàng may mắn.

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 796131) 28 tỉ đồng và giải an ủi vẫn đang "bặt vô âm tín" sau một ngày có kết quả mở thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 820025) của vé số Kiên Giang trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc (dãy số 656152) của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 757054) của vé số Đà Lạt tới nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Hôm nay (19-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Sáng 18-1, xuất hiện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM và Đồng Tháp

Xổ số miền Nam: Sáng 18-1, xuất hiện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM và Đồng Tháp

(NLĐO) - Hôm nay (18-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt

Xổ số miền Nam: Sáng 17-1, đại lý đang tìm người trúng độc đắc 28 tờ vé số

(NLĐO) - Hôm nay (17-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước

Lộ diện 10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16-1

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam ngày 16-1 lộ diện 10 người trúng tại tỉnh Vĩnh Long khi tất cả cùng mua vé số online

vé số xổ số XSMN An Giang TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số Lâm Đồng XSKT TPHCM Đồng Tháp Cà Mau Đà Lạt Kiên Giang xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc đại lý vé số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo