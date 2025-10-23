Xổ số miền Nam: Chủ nhân trúng đặc biệt vé số Bến Tre và Đồng Nai đã lộ diện

Chiều 23-10, thông tin từ hệ thống đại lý vé số Đồng Phát ở TP HCM cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 132596) 1 tờ vé số Bến Tre, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng ngày 21-10. Sau khi trừ thuế, khách hàng này nhận thưởng 1,8 tỉ đồng.

Một khách hàng vừa trúng đặc biệt và trúng giải phụ đặc biệt vé số Bến Tre

Ngoài ra, khách hàng này còn trúng giải phụ đặc biệt (50 triệu đồng/vé) đối với 2 tờ vé số Bến Tre.

Khách hàng trúng 10 tờ vé số giải phụ đặc biệt vé số Cà Mau

Trong khi đó, đại lý vé số Đại Phát cũng ở TP HCM thông tin đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải phụ đặc biệt 10 tờ vé số Cà Mau, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng ngày 20-10.

Cùng ngày, thông tin từ trang Facebook "Vé số Hồng Tươi" cho biết một khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 221174) 2 tờ vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 22-10. Sau khi trừ thuế, khách hàng này đã nhận tổng cộng 3,6 tỉ đồng.

