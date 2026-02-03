Chiều 3-2, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã thông tin về việc tìm ra chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc của 1 đài sau 4 ngày mở thưởng.

14 tờ vé số Bình Phước trúng độc đắc đã lộ diện chủ nhân may mắn sau 4 ngày mở thưởng. Ảnh: ĐLVS Hoa Mai

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 31-1, giải độc đắc (dãy số 392989) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp sau nhiều ngày các đại lý "truy tìm".

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) đối với 14 tờ vé số Bình Phước là đại lý vé số Hoa Mai ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Trong khi đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 2-2, giải độc đắc (dãy số 170364) đến chiều 3-2 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng. Đối với giải an ủi của vé số TPHCM, nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng 3 vé là đại lý vé số Phú Quý ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, 2 giải độc đắc của vé số TPHCM đều trúng tại TPHCM.