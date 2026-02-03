HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam đã tìm ra người trúng độc đắc 28 tỉ đồng sau 4 ngày mở thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ghi nhận chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) sau 4 ngày mở thưởng

Chiều 3-2, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã thông tin về việc tìm ra chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc của 1 đài sau 4 ngày mở thưởng.

Xổ số miền Nam 2026: Tìm ra chủ nhân giải độc đắc 28 tỉ đồng - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam 2026: Tìm ra chủ nhân giải độc đắc 28 tỉ đồng - Ảnh 2.

14 tờ vé số Bình Phước trúng độc đắc đã lộ diện chủ nhân may mắn sau 4 ngày mở thưởng. Ảnh: ĐLVS Hoa Mai

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 31-1, giải độc đắc (dãy số 392989) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp sau nhiều ngày các đại lý "truy tìm".

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) đối với 14 tờ vé số Bình Phước là đại lý vé số Hoa Mai ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Trong khi đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 2-2, giải độc đắc (dãy số 170364) đến chiều 3-2 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng. Đối với giải an ủi của vé số TPHCM, nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng 3 vé là đại lý vé số Phú Quý ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, 2 giải độc đắc của vé số TPHCM đều trúng tại TPHCM.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Lộ diện người trúng nguyên cây vé số có dãy số đẹp 362662

Xổ số miền Nam: Lộ diện người trúng nguyên cây vé số có dãy số đẹp 362662

(NLĐO) – Đây là lần thứ 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng tại xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với 9 giải độc đắc trúng tại TPHCM

(NLĐO) - Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại TPHCM đến 9 lần; Đồng Tháp và An Giang mỗi nơi 2 lần

Xổ số miền Nam: Sáng 2-2, tìm ra người trúng độc đắc và giải an ủi của 2 đài

(NLĐO) – Xổ số miền Nam tìm ra những chủ nhân trúng giải độc đắc và giải an ủi tại TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai

