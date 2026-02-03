HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng 3-2, hai dãy số độc đắc đã tìm ra người trúng giải

Thu Tâm

(NLĐO) - Hôm nay (3-2), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu

Sáng 3-2, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc của 2 trong 3 đài.

Xổ số miền Nam 2026: Người trúng độc đắc dãy số 171345 và 713376 ở TPHCM - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2-2. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 2-2, giải độc đắc (dãy số 713376) được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 8 vé là đại lý vé số Thành Tâm 2 ở Bến Cát, TPHCM và đại lý vé số Dương Đoàn ở Thủ Dầu Một, TPHCM. 6 vé trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý thông báo cho khách hàng hãy sớm đổi thưởng để kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Xổ số miền Nam 2026: Người trúng độc đắc dãy số 171345 và 713376 ở TPHCM - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau tiếp tục trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thành Tâm 2

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam 2026: Người trúng độc đắc dãy số 171345 và 713376 ở TPHCM - Ảnh 3.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Phạm Triệu

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 171345) của vé số Đồng Tháp được xác định trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng là đại lý vé số Phạm Triệu ở xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng.

Vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 170364) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 683111) của vé số TPHCM và giải độc đắc (dãy số 701276) của vé số Cà Mau cùng trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc (dãy số 180906) của vé số Đồng Tháp trúng tại An Giang

Hôm nay (3-2), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

vé số xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số Lâm Đồng XSKT TPHCM Đồng Tháp xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số KQXS kết quả xổ số hôm nay kết quả xổ số miền nam xổ số ngày 2-2
