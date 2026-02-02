Xổ số miền Nam: Lộ diện người trúng nguyên cây vé số có dãy số đẹp 362662

Chiều 2-2, nhiều đại lý vé số liên tục chia sẻ thông tin về việc giải độc đắc có dãy số đẹp của một đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra chủ nhân may mắn sau 3 ngày mở thưởng.

Nguyên cây vé số trúng độc đắc tại xã Tràm Chim. Ảnh: ĐLVS Tươi Tốt

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 362662) và giải an ủi của vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 31-1, được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng độc đắc và an ủi nguyên cây vé số Long An (gồm 140 tờ) là đại lý vé số Tươi Tốt ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 11-12-2025, giải độc đắc (dãy số 204056) lần đầu tiên "ghé" xã Tràm Chim. Nơi đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng độc đắc và an ủi vé số An Giang cũng là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến ở xã Tràm Chim.

Đến ngày 4-1, giải độc đắc (dãy số 600433) và giải an ủi của vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều cùng ngày, cũng được xác định trúng tại xã Tràm Chim. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến ở xã Tràm Chim.

Như vậy, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng lần thứ 3 tại xã Tràm Chim - nơi có Vườn Quốc gia Tràm Chim nổi tiếng. Thông tin này lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.