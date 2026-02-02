HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với 9 giải độc đắc trúng tại TPHCM

Thu Tâm

(NLĐO) - Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại TPHCM đến 9 lần; Đồng Tháp và An Giang mỗi nơi 2 lần

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc tương đương với 616 tỉ đồng. Trong đó, có 17 giải độc đắc đã tìm ra địa phương có khách hàng trúng thưởng; 5 giải độc đắc chưa lộ diện người trúng.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 25-1, giải độc đắc (dãy số 641355) đến nay vẫn chưa lộ diện nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 804455) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 545527) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 26-1, giải độc đắc (dãy số 683111) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 180906) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 701276) trúng tại TPHCM.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 27-1, giải độc đắc (dãy số 195045) được xác định trúng tại TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 999081) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 319678) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 28-1, giải độc đắc dãy số 073937) được xác định trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 283857) trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam 2026: 9 Giải độc đắc trúng tại TPHCM gây Bất ngờ - Ảnh 2.

Vé số Đồng Nai 2 tuần liên tiếp trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Hữu Thức

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 973923) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 29-1, giải độc đắc (dãy số 902776) trúng tại tỉnh Lâm Đồng.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 394184) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 727511) trúng tại An Giang.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 30-1, giải độc đắc (dãy số 141867) trúng tại TPHCM.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 524605) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 923320) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 31-1, giải độc đắc (dãy số 749006) cũng chưa tìm ra khách hàng trúng thưởng.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 380305) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 392989) 28 tỉ đồng chưa lộ diện người trúng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 31-1, giải độc đắc (dãy số 362662) chưa tìm ra người trúng.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại TPHCM 9 lần, Đồng Tháp và An Giang mỗi nơi 2 lần; Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh và Lâm Đồng và Cần Thơ mỗi nơi 1 lần.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với 4 dãy số trúng độc đắc

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với 4 dãy số trúng độc đắc

(NLĐO) – Bốn giải độc đắc của xổ số miền Nam là TPHCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang đang khiến nhiều người bất ngờ

Lộ diện chủ nhân trúng độc đắc xổ số cào Cần Thơ đợt 3

(NLĐO) – Bốn giải độc đắc của xổ số cào Cần Thơ đợt 1 đã tìm ra khách hàng may mắn, còn 4 giải độc đắc của đợt 2 vẫn chưa có thông người trúng

Xổ số miền Nam: 26 tờ vé số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn

(NLĐO) – Hôm nay (31-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

tỉnh Tây Ninh xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT TPHCM tỉnh Lâm Đồng xổ số miền nam tỉnh cà mau xổ số hôm nay KQXS kết quả xổ số hôm nay kết quả xổ số miền nam trực tiếp xổ số xổ số trực tiếp xổ số 3 miền xổ số ngày 2-2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo