Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc tương đương với 616 tỉ đồng. Trong đó, có 17 giải độc đắc đã tìm ra địa phương có khách hàng trúng thưởng; 5 giải độc đắc chưa lộ diện người trúng.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 25-1, giải độc đắc (dãy số 641355) đến nay vẫn chưa lộ diện nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 804455) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 545527) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 26-1, giải độc đắc (dãy số 683111) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 180906) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 701276) trúng tại TPHCM.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 27-1, giải độc đắc (dãy số 195045) được xác định trúng tại TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 999081) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 319678) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 28-1, giải độc đắc dãy số 073937) được xác định trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 283857) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Nai 2 tuần liên tiếp trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Hữu Thức

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 973923) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 29-1, giải độc đắc (dãy số 902776) trúng tại tỉnh Lâm Đồng.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 394184) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 727511) trúng tại An Giang.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 30-1, giải độc đắc (dãy số 141867) trúng tại TPHCM.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 524605) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 923320) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 31-1, giải độc đắc (dãy số 749006) cũng chưa tìm ra khách hàng trúng thưởng.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 380305) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 392989) 28 tỉ đồng chưa lộ diện người trúng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 31-1, giải độc đắc (dãy số 362662) chưa tìm ra người trúng.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại TPHCM 9 lần, Đồng Tháp và An Giang mỗi nơi 2 lần; Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh và Lâm Đồng và Cần Thơ mỗi nơi 1 lần.