Xổ số miền Nam: Sáng 2-2, tìm ra người trúng độc đắc và giải an ủi của 2 đài

Sáng 2-2, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc và giải an ủi của 2 trong 3 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 1-2. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 1-2, giải độc đắc (dãy số 061337) và giải an ủi được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc là đại lý vé số Triệu Phát ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang tuần này đã tìm ra khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Triệu Phát

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Kiên Giang được đại lý vé số Hiếu ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ đổi thưởng cho khách hàng trúng 150 triệu đồng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 087891) của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Tiền Giang là đại lý vé số Trung Hiếu ở Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Giải an ủi của vé số Tiền Giang được đại lý vé số Phan Tư ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đổi thưởng cho khách hàng trúng 100 triệu đồng.

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang và vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 399829) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 804455) của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc (dãy số 545527) của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 641355) của vé số Kiên Giang đến nay vẫn chưa lộ diện chủ nhân trúng 28 tỉ đồng.

Hôm nay (2-2), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.