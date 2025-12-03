Xổ số miền Nam: Đại lý đang “truy tìm” khách trúng độc đắc 56 tỉ đồng

Sáng 3-12, liên quan giải đặc biệt của xổ số miền Nam, nhiều đại lý vé số ở miền Tây liên tục chia sẻ dòng trạng thái "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Đại lý vé số Phú Vinh đang "truy tìm" khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt vé số Bến Tre. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, giải đặc biệt của vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu (tổng cộng 56 tỉ đồng), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cùng mở thưởng vào chiều 2-12, giải đặc biệt được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Thế nhưng, từ chiều 2-12 đến sáng nay, nhiều đại lý vé số vẫn đang "ngóng" người trúng đặc biệt đến đổi thưởng. Thay vào đó, chỉ mới có người trúng giải an ủi đổi thưởng tại đại lý Tuấn Nhi và đại lý Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long.

"Không thấy đổi giải đặc biệt đài Bến Tre về Trà Vinh, anh em nào đổi được xin chúc mừng" – anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã chia sẻ thông tin trên trang Facebook của đại lý mình.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu và vé số Bến Tre, giải đặc biệt (dãy số 259197) và giải an ủi của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải đặc biệt vé số Vũng Tàu đã tìm ra chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Duy Hùng Tú

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng đặc biệt vé số Vũng Tàu là đại lý vé số Duy Hùng Tú ở xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, xổ số miền Nam tiếp sẽ mở thưởng đối với vé số Cần Thơ, vé số Sóc Trăng và vé số Đồng Nai.