Xổ số miền Nam: Đại lý đang “truy tìm” khách trúng độc đắc 56 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Đại lý đang “truy tìm” khách trúng độc đắc 56 tỉ đồng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc vé số Bạc Liêu và Bến Tre trúng tại Vĩnh Long, còn giải độc đắc vé số Vũng Tàu "nổ" ở Tây Ninh

Sáng 3-12, liên quan giải đặc biệt của xổ số miền Nam, nhiều đại lý vé số ở miền Tây liên tục chia sẻ dòng trạng thái "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm kiếm khách trúng độc đắc 56 tỉ đồng tại Vĩnh Long - Ảnh 1.

Đại lý vé số Phú Vinh đang "truy tìm" khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt vé số Bến Tre. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, giải đặc biệt của vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu (tổng cộng 56 tỉ đồng), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cùng mở thưởng vào chiều 2-12, giải đặc biệt được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Thế nhưng, từ chiều 2-12 đến sáng nay, nhiều đại lý vé số vẫn đang "ngóng" người trúng đặc biệt đến đổi thưởng. Thay vào đó, chỉ mới có người trúng giải an ủi đổi thưởng tại đại lý Tuấn Nhi và đại lý Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long.

"Không thấy đổi giải đặc biệt đài Bến Tre về Trà Vinh, anh em nào đổi được xin chúc mừng" – anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã chia sẻ thông tin trên trang Facebook của đại lý mình.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu và vé số Bến Tre, giải đặc biệt (dãy số 259197) và giải an ủi của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Đại lý tìm kiếm khách trúng độc đắc 56 tỉ đồng tại Vĩnh Long - Ảnh 2.

Giải đặc biệt vé số Vũng Tàu đã tìm ra chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Duy Hùng Tú

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng đặc biệt vé số Vũng Tàu là đại lý vé số Duy Hùng Tú ở xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, xổ số miền Nam tiếp sẽ mở thưởng đối với vé số Cần Thơ, vé số Sóc Trăng và vé số Đồng Nai.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Hai anh em ruột ở TPHCM trúng độc đắc 44 tỉ đồng gây sốt mạng xã hội

Xổ số miền Nam: Hai anh em ruột ở TPHCM trúng độc đắc 44 tỉ đồng gây sốt mạng xã hội

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận 2 anh em ruột ở TPHCM trúng độc đắc vé số Cà Mau và vé số Trà Vinh

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài đã tìm ra người trúng thưởng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam đã xác định được người trúng giải độc đắc vé số TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp

Xổ số miền Nam: Lộ diện tiệm vàng và đại lý đổi thưởng độc đắc 3 đài

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận thêm nhiều chủ nhân may mắn trúng độc đắc vé số Kiên Giang, Tiền Giang và Bình Thuận

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Vĩnh Long Xổ số kiến thiết XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt KQXS kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc xổ số ba miền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo