Xổ số miền Nam: Đại lý vé số đang tìm vị khách trúng độc đắc 24 tỉ đồng

Sáng sớm 9-12, dòng chia sẻ trên facebook của đại lý vé Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh liên quan giải độc đắc của xổ số miền Nam đã nhận về hàng trăm lượt thích và bình luận.

Giải độc đắc, an ủi và giải nhất của vé số Cà Mau được xác định trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Theo đó, đại lý này thông báo: "Em đang đợi khách đến đổi đặc biệt đây".

Lý do là vì tối 8-12, đại lý vé số Ba Xuyên đã đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 761911) 2 tờ vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều cùng ngày.

Như vậy, còn 12 vé trúng độc đắc (trị giá 24 tỉ đồng) vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng nên đại lý đang "ngóng".

Ngoài giải độc đắc, đại lý vé số Ba Xuyên còn đổi 6 vé trúng giải an ủi và 9 vé trúng giải nhất của vé số Cà Mau.

Cũng liên quan kết quả xổ số miền Nam, ngày 8-12, đại lý vé số Ba Xuyên đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 686418) 6 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 7-12.

Đại lý Ba Xuyên cũng vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng độc đắc 6 vé Đà Lạt. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Trước đó, 6 vé Đà Lạt trúng độc đắc cũng đã được đại lý vé số Thành Luông ở xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đổi thưởng cho một khách hàng may mắn. Hai vé Đà Lạt trúng độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.