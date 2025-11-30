HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có nhiều người trúng độc đắc và an ủi

Thu Tâm

(NLĐO) – Nhiều khách hàng ở TPHCM và Tây Ninh may mắn trúng trọn giải độc đắc và giải an ủi của xổ số miền Nam mở thưởng ngày 28 và 29-11

Sáng sớm 30-11, liên quan giải đặc biệt của xổ số miền Nam, đại lý vé số 106 ở phường Hạnh Thông, TPHCM cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 885250) cho chủ nhân may mắn trúng 28 tỉ đồng vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 29-11.

Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có nhiều người trúng độc đắc và an ủi - Ảnh 1.

Giải đặc biệt 28 tỉ đồng của vé số Bình Phước đã tìm ra chủ nhân may mắn tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS 106

Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có nhiều người trúng độc đắc và an ủi - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có nhiều người trúng độc đắc và an ủi - Ảnh 3.

Giải an ủi vé số Mình Phước cũng trúng tại TPHCM và Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh, Lộc Hằng

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bình Phước được xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Huy Hùng ở xã Phước Vĩnh An và đại lý vé số Lộc Phát ở phường Thới An, TPHCM; đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày vời vé số Bình Phước, giải an ủi của vé số Long An cũng được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn là đại lý vé số Duy Nghĩa ở xã Dầu Tiếng, TPHCM.

Đại lý Duy Nghĩa cũng là nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 138537) 8 tờ và giải an ủi 10 tờ vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 28-11. Những tờ trúng đặc biệt còn lại được đổi thưởng tại đại lý vé số Lan Hùng Tú ở xã Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có nhiều người trúng độc đắc và an ủi - Ảnh 4.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt 6 tờ vé số Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Đối với vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 29-11, giải đặc biệt và giải an ủi cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lộc Hằng ở phường Tân Uyên.

Giải đặc biệt vé số Long An và vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 29-11 cũng được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, những chủ nhân may mắn vẫn chưa lộ diện.

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, vé số Kiên Giang và vé số Đà Lạt.

    Thông báo