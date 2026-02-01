HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Lịch tăng phát hành 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026

Thu Tâm

(NLĐO) - Theo Hội đồng Xổ số miền Nam, việc tăng phát hành vé Xuân nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của thị trường dịp Tết

Ngày 1-2, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính về việc tăng doanh số phát hành vé số Xuân Bính Ngọ 2026, các công ty xổ số miền Nam đã có thông báo về việc tăng phát hành 4 kỳ vé Xuân, mỗi kỳ tăng thêm 20 tỉ đồng, tương đương 2 triệu vé, với mệnh giá 10.000 đồng/vé.

Xổ số miền Nam 2026: Lịch phát hành vé Xuân Bính Ngọ tăng 20 tỷ đồng mỗi kỳ - Ảnh 1.

Lịch tăng phát hành 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026.

Như vậy, trong các kỳ vé Xuân dịp Tết năm nay, tổng số vé phát hành của mỗi công ty xổ số miền Nam là 16 triệu vé/kỳ, thay vì mức phát hành thông thường trước đó.

Trong đó, mỗi kỳ phát hành là 160 tỉ đồng (tăng 20 tỉ đồng), gồm trước Tết 1 kỳ và sau Tết 3 kỳ. Thời gian thực hiện từ ngày 10-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) đến ngày 9-3 (nhằm ngày 21 tháng Giêng).

Theo Hội đồng Xổ số miền Nam, trong những năm qua, vào dịp Tết Nguyên đán, khu vực miền Nam luôn được Bộ Tài chính quan tâm cho tăng phát hành vé Xuân để tạo điều kiện phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao của nhân dân vào dịp Tết cổ truyền, qua đó các công ty xổ số kiến thiết có điều kiện tăng doanh thu tiêu thụ ngay từ đầu năm, giúp cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm được thuận lợi hơn.

Năm 2025, việc tăng vé Xuân với mức 20 tỉ đồng/kỳ xổ số đã đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của thị trường, góp phần giúp cho kết quả thực hiện quý I-2025 đạt rất cao.

vé số xổ số Bộ Tài chính Xổ số kiến thiết kết quả xổ số xổ số miền nam xổ số hôm nay kết quả xổ số hôm nay Tết cổ truyền tết nguyên đán
