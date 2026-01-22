HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng 22-1, giải độc đắc 56 tỉ đồng đang tìm người trúng thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) - Hôm nay (22-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Sáng 22-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi bán trúng giải độc đắc của 3 đài. Tuy nhiên, chỉ mới có 1 giải độc đắc đã lộ diện người trúng.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 22 - 1: Tìm người trúng giải độc đắc - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-1

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 497994) của vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 21-1, được xác định trúng tại TPHCM.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 22 - 1: Tìm người trúng giải độc đắc - Ảnh 2.

Đại lý vé số ở TPHCM đang tìm người trúng độc đắc và an ủi nguyên cây vé số Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hữu Thức

Nơi bán trúng 34 tỉ đồng (gồm 14 vé trúng độc đắc và 126 vé trúng an ủi) là đại lý vé số Hữu Thức ở phường Chợ Lớn, TPHCM. Tuy nhiên, đến sáng 22-1, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng và những khách hàng trúng giải an ủi vẫn chưa đến đại lý đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 259514) và giải an ủi của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, đến sáng 22-1, chỉ mới có khách hàng trúng 2 vé an ủi đã đến đại lý vé số Hiên ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để đổi thưởng; còn chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 200841) và giải an ủi trúng tại Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Tuần trước, dãy số 440871) của vé số Đồng Nai trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc (dãy số 420771) của vé số Cần Thơ "ở lại" TP Cần Thơ. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 311981) của vé số Sóc Trăng trúng tại Cà Mau.

Hôm nay (22-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

