Xóa bỏ rào cản để phát triển

Thay vì in báo cáo hay tham dự các cuộc họp kéo dài, anh thường xuyên cập nhật tiến độ trên ứng dụng trực tuyến để cả nhóm dễ dàng theo dõi và phản hồi. "Công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, minh bạch thông tin và tăng hiệu quả phối hợp. Nhờ vậy, mọi người nắm rõ tiến độ mà không cần mất hàng giờ họp hành" - anh Nghĩa bày tỏ.

Nhưng cách làm này đôi khi khiến anh vấp phải khoảng cách với cấp trên thuộc thế hệ lớn tuổi, những người vốn quen với báo cáo chỉn chu, trình bày hệ thống và xem trọng tác phong chuyên nghiệp. Một số quản lý nhận xét Nghĩa chưa đáp ứng được kỳ vọng về tính kỷ luật và sự bài bản.

Trái ngược với Nghĩa, chị Trần Thư Hương (35 tuổi, NV công nghệ thông tin) có triết lý sự nghiệp khác biệt. Sau gần 10 năm đi làm, chị từng 3 lần thay đổi công việc, từ doanh nghiệp (DN) trong nước đến có yếu tố nước ngoài. Với chị nhảy việc không phải thiếu kiên định mà là chiến lược để mở rộng trải nghiệm và trau dồi kỹ năng.

"Mỗi lần thay đổi, tôi tiếp cận công nghệ mới, học phương pháp làm việc đa dạng hơn, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và định hình rõ hơn con đường sự nghiệp của mình" - chị Hương nói.

Xây dựng văn hóa hòa nhập, sẽ giúp doanh nghiệp phát triển ổn định

Ở thế hệ lớn hơn, ông Phạm Văn Tùng (59 tuổi, NV hành chính) xem sự ổn định là nền tảng của sự nghiệp. Hơn 30 năm gắn bó cùng một công ty, ông chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển việc bởi tin rằng lòng trung thành và sự cống hiến chính là giá trị cốt lõi của một NV. Ông đề cao kỷ luật, tận tâm và trách nhiệm. Theo ông, NV tốt không chỉ hoàn thành công việc mà còn đồng hành với DN qua khó khăn, gắn bó lâu dài để đóng góp cho sự phát triển chung.

Bà Phạm Lan Khanh, CEO Công ty CP Truyền thông số Flamingo (phường Sài Gòn, TP HCM), đánh giá sự khác biệt giữa các thế hệ trong công sở thể hiện rõ từ công cụ làm việc đến quan điểm nghề nghiệp. Trong đó, thế hệ trẻ ưu tiên sự nhanh gọn qua chat, email, video call, còn thế hệ lớn tuổi tin vào trò chuyện trực tiếp, văn bản chính thống để bảo đảm tính rõ ràng.

"Động lực nghề nghiệp của thế hệ trẻ là tìm kiếm trải nghiệm mới, cân bằng công việc - cuộc sống và cơ hội khẳng định bản thân. Còn thế hệ lớn tuổi thì ưu tiên sự ổn định, thu nhập bền vững, đề cao trách nhiệm và sự gắn bó lâu dài" - bà Khanh phân tích.

Còn ông Phạm Phú Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Netalink (phường Bến Thành, TP HCM), cho rằng đa thế hệ trong cùng một tổ chức vừa là cơ hội vừa là thách thức. Thế hệ trẻ mang đến sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ. Trong khi các thế hệ đi trước đóng góp kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống và giá trị bền vững.

Theo ông Lâm, để biến khác biệt thành sức mạnh, DN cần xây dựng văn hóa hòa nhập, khuyến khích lắng nghe đa chiều; kết hợp hài hòa giữa giao tiếp trực tiếp - trực tuyến, giữa văn bản truyền thống - nền tảng số. Đồng thời, thiết kế chính sách đãi ngộ riêng cho từng thế hệ và đào tạo kỹ năng quản trị đa thế hệ cho cả quản lý lẫn NV.

"Những khác biệt giữa các thế hệ trong DN, nếu được hiểu và dung hòa đúng cách, không còn là rào cản mà trở thành nguồn lực quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và đổi mới liên tục" - ông Lâm nhấn mạnh.