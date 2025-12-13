HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xóa nỗi ám ảnh trên nhiều tuyến đường

Bài và ảnh: ANH VŨ

Để hạn chế tai nạn giao thông trên nhiều tuyến đường TP HCM, ý thức tuân thủ luật từ người dân và công tác cải thiện hạ tầng đô thị là 2 trong nhiều giải pháp

Tại TP HCM, từ sau 7 giờ sáng mỗi ngày, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động trên giao lộ Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Đặng Thùy Trâm của phường Bình Lợi Trung là hình ảnh hàng ngàn phương tiện so kè san sát, di chuyển rất chậm.

Nguy cơ rình rập

Ở cửa ngõ phía Đông thành phố này, đoạn đổ dốc cầu Bình Lợi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất, xe máy thường xuyên lấn làn ô tô để tìm khoảng trống lưu thông hoặc vượt để rẽ trái vào đường Nguyễn Xí.

- Ảnh 1.

Giao lộ Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Đặng Thùy Trâm

Cầu vượt An Sương, nơi có ngã tư giao giữa 3 phường xã Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, xã Bà Điểm cũng thế. Tại đây, chỉ ít phút phóng viên đếm hơn 100 xe tải lao vun vút trong sự e dè, lo lắng của không ít người đi xe máy.

Tương tự, vòng xoay Mỹ Thủy (phường Cát Lái) giao thông lộn xộn với container, xe tải nặng thường xuyên chạy rầm rập như đua cùng xe máy. 

Chị Nguyễn Thị Hoa, sống tại địa phương, cho biết vẫn chưa thôi ám ảnh vụ tai nạn hồi giữa năm 2023. Đó là sự việc gia đình 4 người chở nhau trên 2 xe máy, tới khu vực vòng xoay thì người mẹ cùng con gái gặp tai nạn thương tâm với container. 

"Tai nạn xảy ra thì trời mưa, tình cảnh lúc ấy tội lắm" - chị Hoa kể và cho hay chuyện trên không hiếm nên luôn dặn bản thân hạn chế ra ngoài ban đêm, mỗi lần đi đường quan sát cẩn thận.

Nhận diện nguyên nhân

Giao lộ Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Đặng Thùy Trâm, vòng xoay Mỹ Thủy, Cầu Vượt An Sương nằm trong số những điểm có nguy cơ tai nạn giao thông cao trong báo cáo 10 tháng đầu năm 2025 của Sở Xây dựng. 

Báo cáo này thể hiện khoảng thời gian trên có 1.926 vụ tai nạn giao thông, kể cả va chạm, với 961 người đã chết, 1.121 người bị thương. Tai nạn đường bộ chiếm tỉ lệ cao và có đến 90% vụ liên quan giữa ô tô và xe máy, nhóm yếu thế là người đi bộ, người sử dụng phương tiện thô sơ.

Sở Xây dựng thông tin từ ngày 1-7, sau sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tình hình giao thông thành phố có phần phức tạp hơn. 

Trong tháng 11-2025, dù số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông giảm nhẹ nhưng không bảo đảm tiêu chí chung là giảm dưới 5%. 2 trong nhiều nguyên nhân của tình trạng trên gồm ý thức tham gia giao thông, áp lực hạ tầng đô thị.

Trước bài toán giao thông, đơn vị đang nghiên cứu việc giảm tốc độ 30 km/ giờ với xe tải và xe container khi đi vào phần đường hỗn hợp (có xe 2 bánh). Ở một số tuyến, phân làn theo hướng tách làn xe máy và xe tải nặng để kéo giảm tai nạn giao thông...

- Ảnh 3.

Chật chội và nhiều nguy cơ tai nạn là tình trạng thường thấy trên đường Nguyễn Thị Tú

Giải pháp căn cơ

Đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM, nhìn nhận các điểm có nguy cơ tai nạn giao thông cao thường mỗi ngày có lượng phương tiện gồm cả container, xe khách, xe tải, xe máy, xe thô sơ... qua lại rất lớn. 

Phòng CSGT đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường hóa giải nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như đi vào đường cấm, đi ngược chiều, điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn, điều khiển phương tiện 3 - 4 bánh không bảo đảm an toàn kỹ thuật, chở hàng cồng kềnh...

Trong các điểm nguy cơ tai nạn giao thông, thực trạng đường Quách Điêu, Nguyễn Thị Tú cùng ở xã Vĩnh Lộc đáng quan ngại, trong đó, 2,35 km đường Nguyễn Thị Tú có đến 7 người tử vong giai đoạn 2022-2024.

2 đường này đã được lên kế hoạch đầu tư mở rộng.

Để kéo giảm tai nạn giao thông về mức thấp nhất, bên cạnh hàng loạt giải pháp, đơn vị này khuyến cáo người dân tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ như đi bên phải theo chiều đi của mình, lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Đặc biệt, tránh đi vào tâm đường, "điểm mù" của ô tô...

Chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu cho rằng để xóa các điểm nguy cơ tai nạn giao thông cao, cần kết hợp đồng bộ giải pháp. Cụ thể là cải thiện hạ tầng, nâng cao ý thức người dân, tăng cường quản lý nhà nước như điều chỉnh thiết kế đường, lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu, xử lý vi phạm, giáo dục an toàn giao thông và điều phối giao thông hiệu quả.

"Xóa điểm nguy cơ cao về tai nạn giao thông là quá trình dài hơi, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của nhà quản lý, chính quyền địa phương và sự tuân thủ của chính người dân. Song, yếu tố quyết định vẫn là văn hóa giao thông" - vị chuyên gia đánh giá. 

Ám ảnh với video xe buýt chạy "ẩu" suýt gây tai nạn ở TP HCM

Ám ảnh với video xe buýt chạy "ẩu" suýt gây tai nạn ở TP HCM

(NLĐO) - Dù không được chạy đè lên vạch liền màu trắng song xe buýt số 56 vẫn bất chấp, suýt gây tai nạn.

Ám ảnh với xe container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(NLĐO) - Không chỉ ám ảnh kẹt xe, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn cũng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, 2 người trong một gia đình tử vong

(NLĐO) - Chiếc xe đầu kéo rẽ phải từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn vào Quốc lộ 1K thì xảy ra tai nạn với xe máy do người đàn ông chở vợ và cháu ngoại

TP HCM tai nạn giao thông Sở Xây dựng văn hóa giao thông Ám ảnh trên nhiều tuyến đường
